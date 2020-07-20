Обули коронакризис: как бийская фабрика переживает пандемию

Пока коронакризис ломает одних, другие закаляются и становятся еще крепче и сильнее. Сегодня мы расскажем о предприятии, которое пережило не только коронакризис, но и все невзгоды великой отечественной. И с каждым десятилетием лишь все крепче и крепче становится на ноги.

Военная эвакуация

Бийская обувная фабрика – это одно из предприятий, которое в военные годы было эвакуировано на Алтай с Украины. Случилось это в 1941 году. Предприятие перевезли в Бийск вместе со всем оборудованием, работниками и их семьями и разместили в историческом здании 1902 года постройки. Очень быстрыми темпами, всего за полтора месяца фабрику удалось запустить в работу и уже в ноябре 1941 года здесь выпустили первую партию продукции.

- В военное время на фабрике шили обувь для тружеников тыла - это были ботинки из текстильного материала на деревянной подошве. Общее производство обуви выросло более чем в 2,5 раза, - рассказывает Антон Анисимов, замдиректора «Бийска обувная фабрика».

Лихие 90-е

В советские годы фабрика стала специализироваться на пошиве детской обуви. И это во многом спасло от банкротства, которое потерпели в 90-е годы другие производители обуви. Бийчане же не только остались на плаву, но еще и увеличили обороты.

- При этом нашу обувь продавали даже «Детском мире» в Москве, так как в стране был жуткий дефицит, - рассказывает Антон Анисимов.

В тот момент появилась и сеть собственных магазинов под брендом «Бийская обувная фабрика».

Бийская обувная фабрика – это одно из предприятий, которое в военные годы было эвакуировано на Алтай с Украины.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Новый поворот

Со временем помимо деткой обуви на бийской фабрике стали выпускать женскую, мужскую, рабочую – она пользовалась большим спросом у шахтеров с Кузбасса. А в последние годы активно осваивают индивидуальный пошив. Кстати, эта услуга оказалось очень востребованной. Клиенты - жители с разных уголков страны, которые хотят купить качественную натуральную обувь, но при этом итальянская для них – слишком дорогая.

- Мы делаем из наших отечественных материалов, нашими отечественными руками более дешевую, но не менее качественную обувь, - говорит Анисимов.

Не до танцев…

Еще одна ниша, которую фабрика с недавнего времени пытается занять - танцевальная обувь. В оборудование для ее производства было вложено немало средств. И вроде бы все складывалось прекрасно. Фабрика начала отвоёвывать ранее упущенный рынок в данном направлении.

- В феврале благодаря поддержке фонда МСП мы даже съездили на выставку в Москву, достигли множество договоренностей с представителями разных городов на счет поставок танцевальной обуви. Но, к сожалению, началась пандемия и тут, как говорится, стало уже не до танцев… На несколько месяцев - как отрезало, - рассказывает зам. директора. – И вот только сейчас заказчики с центральной и западной части России стали понемногу «просыпаться» и заказы мал-помалу все-таки начали поступать.

За счет чего выживали в пандемию

Танцевальное обувное направление пострадало от коронавируса больше всего. Однако даже в период пандемии простоя на фабрике не случилось, так как были востребованы другие направления. Например, на спецобувь заказов не убавилось - предприятия продолжало работать и им нужно было обувать своих сотрудников. Индивидуальные заказы тоже не утратили свою актуальность. Кроме того, в условиях пандемии предприятие стало развивать услуги по ремонту обуви – и это тоже пошло!

- А еще именно в период пандемии мы освоили производство сапог для верховой езды. Раньше у нас просто не хватало на это времени. А тут появилось возможность воплотить в жизнь задумки и наработки прошлых лет. За основу мы взяли обычный кирзовый сапог и внесли в его конструкцию порядка 50 изменений. Благодаря этому нашли новую для себя нишу и теперь обеспечены заказами как минимум до конца лета. Причем все вопросы с клиентами в силу понятных обстоятельств решали удаленно! – с гордостью говорит Антон Анисимов.

Со временем помимо деткой обуви на бийской фабрике стали выпускать женскую, мужскую, рабочую – она пользовалась большим спросом у шахтеров с Кузбасса.

Сохранил сотрудников – получи поддержку

За время коронакризиса на Бийской обувной фабрике не уволили ни одного сотрудника. Коллектив продолжает работать в полном составе. Зарплаты получают в срок. В связи с этим предприятие смогло воспользоваться антикризисными мерами господдержки.

- Мы получили субсидии на выплату зарплаты, а также подали заявку на льготный кредит и уже получили предварительное согласие, - рассказывают на фабрике.

Напомним, на данные кредиты могут рассчитывать компании из пострадавших отраслей и социально ориентированные НКО, а также компании из отраслей, требующих поддержки для возобновления деятельности. Помимо льготной ставки, им будут доступны особые условия погашения. Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней.

Любой кризис прекрасен!

Бийская фабрика пережила множество кризисов за свою почти 80-летюю историю существования - войну, лихие 90-е, дефолт, а теперь еще и пандемию. На вопрос о том, когда было тяжелее всего, замдиректора Антон Анисимов оптимистично отвечает:

- Каждый кризис по-своему прекрасен! И с каждым новым кризисом становится всё проще и проще их переживать, так как появляется опыт, «иммунитет». И вообще, у каждого из нас всегда есть мотивация, чтобы справиться с любым кризисом. Например, у меня - это трое детей!