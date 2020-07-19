Более 100 голубей-спортсменов вылетели из Барнаула

Сегодня, 19 июля, в Барнауле выпустили в небо более 100 спортивных голубей в рамках акции «Голубь победы». С утра птицы стартовали от храма Иоанна Предтечи в районе Нагорного парка. Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Спортивные голуби, преданные своему дому и гнезду, способны преодолевать в полете к нему сотни, а то и тысячи километров. Эта птица выбрана не просто так. Голуби играли важную роль в ходе войны. Они сполна подтвердили свое звание птицы мира, ведь оперативная информация, полученная благодаря голубиной почте, позволяла принимать единственно правильные решения, так что эти пернатые тоже приближали Великую Победу.

Организаторы акции отметили, что она станет продолжением системной работы по развитию голубеводства в Алтайском крае и России. АКДЭЦ и «Голубеводы Алтая» совместно ведут учебно-исследовательскую работу по голубеводству, проводят экологические и просветительские мероприятия. Участниками акции стали голубеводы из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.