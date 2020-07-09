2020-07-09T08:28:52+03:00
Общество

Молекулярная кухня в Барнауле: журналистов научили азам поварского искусства

Обучение происходило под началом преподавателей Барнаульского кооперативного техникума
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Поделиться:
Мастер-класс по молекулярной кухнеМастер-класс по молекулярной кухнеФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Вы когда-нибудь ели землю со вкусом шоколада? А глазунью, которая на вкус как кокос или манго? А съедобный мох, сделанный из яиц и сахарной пудры? Все это – молекулярная кухня. Обучают этому искусству в Барнаульском кооперативном техникуме. Студия учебного заведения под стать задачам - больше напоминает стильную лабораторию. На днях для журналистов здесь провели мастер-класс по приготовлению французского салата нисуаз, мороженого с «землей», а на десерт был шедевр в виде муссового пирожного, украшенного молекулярным мхом и молекурярным кружевом.

osvedernikovaosvedernikova
Вот оно, молекулярное наслаждение)
32 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Что такое молекулярная кухня? Это процесс, который связан с изменением физико-химических свойств привычных продуктов. Взять, к примеру, обычное яйцо, это белок и желток с привычным вкусом. Молекулярная кухня делает из прозаичного полезного завтрака десерт. Выглядеть это будет как яйцо, но когда вы начнете его есть, сразу начинается игра вкусов: допустим, белок у нас будет сделан из кокоса, а желток из манго или персика, - говорит преподаватель техникума Оксана Фоменко.

osvedernikovaosvedernikova
Коротко о том, что такое молекулярная кухня
25 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Редактор «КП- Барнаул» Ольга Ведерникова побывала на обучении в рамках проекта «Журналист меняет профессию» при поддержке Минобразования региона, департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, а также Фонда президентских грантов и Института социальных инноваций. О том, как сделать на кухне съедобный мох или землю, читайте на сайт «Комсомолки» в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 5121
У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус
Дом на селе должен стать комфортнее и современнее
В Барнауле проведут второй этап испытаний теплосетей на прочность
Мошенник под видом сотрудника банка «развел» очередную жительницу Алтайского края
Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет под суд за взятку
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии на бийской трассе
Соцсети: на барнаульском «Ковше» утонул ребенок
На Алтае временно изменится расписание пригородных поездов
Глава барнаульского комитета по предпринимательству покинул свой пост
На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение
В Бийске устранили канализационную аварию, угрожающую экологии
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 июля 2020: 113
В Барнауле полицейские проверили дикие пляжи