Молекулярная кухня в Барнауле: журналистов научили азам поварского искусства

Вы когда-нибудь ели землю со вкусом шоколада? А глазунью, которая на вкус как кокос или манго? А съедобный мох, сделанный из яиц и сахарной пудры? Все это – молекулярная кухня. Обучают этому искусству в Барнаульском кооперативном техникуме. Студия учебного заведения под стать задачам - больше напоминает стильную лабораторию. На днях для журналистов здесь провели мастер-класс по приготовлению французского салата нисуаз, мороженого с «землей», а на десерт был шедевр в виде муссового пирожного, украшенного молекулярным мхом и молекурярным кружевом.

osvedernikova Вот оно, молекулярное наслаждение)

- Что такое молекулярная кухня? Это процесс, который связан с изменением физико-химических свойств привычных продуктов. Взять, к примеру, обычное яйцо, это белок и желток с привычным вкусом. Молекулярная кухня делает из прозаичного полезного завтрака десерт. Выглядеть это будет как яйцо, но когда вы начнете его есть, сразу начинается игра вкусов: допустим, белок у нас будет сделан из кокоса, а желток из манго или персика, - говорит преподаватель техникума Оксана Фоменко.

osvedernikova Коротко о том, что такое молекулярная кухня

Редактор «КП- Барнаул» Ольга Ведерникова побывала на обучении в рамках проекта «Журналист меняет профессию» при поддержке Минобразования региона, департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике, а также Фонда президентских грантов и Института социальных инноваций. О том, как сделать на кухне съедобный мох или землю, читайте на сайт «Комсомолки» в ближайшее время.