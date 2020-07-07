Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 июля 2020: рекордный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Барнауле выявили 102 новых случая заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 171 человека (данные на 23 часа 7 июля). Это самый высокий прирост в регионе с начала пандемии. Общее число зараженных составляет 4709, сообщает региональный оперштаб.

Кроме Барнаула новые случаи выявили в Бийске – 11 человек, Ребрихинском районе – 11, Новоалтайске – 7, Тальменском районе – 6, Кулундинском районе – 5, Каменском районе – 3, Рубцовске – 3, Советском районе – 2, Славгороде – 2, Михайловском районе – 2, Усть-Калманском районе – 2, Алейске, Белокурихе, Заринске, Яровом, Бийском, Благовещенском, Волчихинском, Заринском, Калманском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском районах – по одному человеку.

Данные на 23 часа 7 июля 2020 (фото: yandex.ru/covid19/)

Общее число заболевших COVID-19 (данные на 23 часа 7 июля) составляет 4709 человек, в том числе 467 детей до 17 лет включительно. 151 случай – завозные, (2 – из-за рубежа) 2746 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 639 – у больных внебольничной пневмонией, 1441 – у заболевших ОРВИ, в 2629 случаях – бессимптомное течение.

Тяжелобольных пациентов 89, на аппарате ИВЛ – 21. Всего выздоровело – 3356 (3026 взрослых и 330 детей). За прошедшие сутки из больниц выписали 103 человека (взрослые – 96, дети – 7).

Данные на 23 часа 7 июля 2020 (фото: оперштаб)

За сутки скончалось 5 человек: 2 – от COVID-19, 3 – иные причины смерти. За весь период пандемии в крае умерли 109 человек с коронавирусом, в том числе 47 случаев от COVID-19, 59 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 218 тыс.человек.

Заразившиеся призывники

Также стало известно, что за время весенней кампании у 10 алтайских призывников обнаружили коронавирус. Всех их в экстренном порядке отправили на лечение в ковидные госпитали, несмотря на то, что ни у кого из молодых людей не было заболевания, пишет “Толк”.

Те, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными, в эту призывную кампанию служить не отправятся. По окончании лечения они получат отсрочку от призыва на полгода как перенесшие инфекционное заболевание.

Этой весной призыву на срочную военную службу в регионе подлежат более 2,5 тыс. человек.

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