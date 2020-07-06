В Алтайском крае почти за полмиллиона рублей продают редкое 95-летнее пианино

Житель Алтайского края Николай продает коллекционное немецкое пианино марки Ed.Seiler. Стоимость музыкального инструмента – 450 тыс. рублей. В беседе с “Комсомольской Правдой” мужчина рассказал, откуда у него этот раритет и почему инструмент можно считать уникальным.

Николай говорит, это пианино доставили в Россию из Германии.

– История появления этого инструмента в Алтайском крае очень проста. Группа наших военных проходила службу в Германии и привезла пианино в нашу страну. А несколько лет назад этот инструмент у них выкупили мы, так он и оказался в регионе, – рассказывает мужчина.

Он отмечает, что пианино полностью в исправном состоянии. На нем играли знакомые бийчанина. Звук по-прежнему глубокий, проницательный и очень мелодичный. Инструмент и сейчас хорошо держит строй.

– Очень долго искали и нашли на пианино серийный номер. Вбили данные в специальные сервисы и все они показали, что, действительно, инструменту 95 лет, – отмечает продавец.

Фирма Ed.Seiler широко известно миру музыкантов своим качеством и долговечностью. Однако кому раньше принадлежал этот инструмент продавец точно не знает.

В Алтайском крае продают редкое 95-летнее пианиноФото: Avito.ru

– На пианино этой марки выигрывали много грантов на международных фестивалях и конкурсах. Мы пытались выяснить, кто был прошлым владельцем, но это не так просто. Нужно обращаться в немецкие архивы, это очень затяжной процесс. Может, кто-то из известных музыкантов и играл на этом пианино, кто знает, – делится бийчанин.

По словам продавца, пианино очень красивое и антуражное, станет достойным украшением домашнего или музейного интерьера. К тому же оно отлично подойдет для ценителей настоящего немецкого звука.

Инструмент нуждается в небольшой косметической реставрации – чуть-чуть отошло лаковое покрытие на крышке, которая закрывает клавиши. К пианино прилагается ключ для настройки, а также ключ от крышки клавишного ряда и оригинальный стул.

– Конечно, люди звонят. В основном обращаются коллекционеры. С их стороны заинтересованность есть, спрашивают. Правда, людей очень пугает отдаленность нашего региона, – поделился мужчина.

Николай рассказывает, что решил расстаться с инструментом в связи с переездом в другой город. С продажей он не торопится, готовы выслушать предложения и допускает торг.

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