Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 июля 2020: число заболевших перевалило за 4 тысячи

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 18 зарегистрировали в Барнауле. Общее число инфицированных составило 4059 человек. Большинство из них уже побороли COVID-19 и выписались из больниц. Всего в регионе выздоровели 2970 человек, за последние сутки – 96.

Последние недели цифры статистики по коронавирусу будто замерли. Каждый день прибавляется около 70-75 новых случаев. Состояние 83 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 26 больных.

Статистика на 23:00 1 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

К сожалению, за последние сутки в Алтайском крае умерли пять человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Двое умерли от COVID-19. За все время скончался 81 пациент. В 36 случаях от коронавируса, в 42 – установлены иные причины летального исхода, три пока находятся на экспертизе.

Данные на 23.00 1 июля 2020 года (фото: оперштаб АК)

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают определять круг контактных лиц. Медики ведут наблюдение за теми, кто находится на вынужденной самоизоляции. На сегодняшний день их 1110 человек. Сняли с контроля больше 32 тысячи жителей региона. Всего на коронавирус обследовали более 19 тысяч человек.