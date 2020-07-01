2020-07-01T15:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 июля 2020: число заболевших перевалило за 4 тысячи

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Барнауле на 2 июля
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Количество заболевших перевалило за 4 тысячи.Количество заболевших перевалило за 4 тысячи.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом. Из них 18 зарегистрировали в Барнауле. Общее число инфицированных составило 4059 человек. Большинство из них уже побороли COVID-19 и выписались из больниц. Всего в регионе выздоровели 2970 человек, за последние сутки – 96.

Последние недели цифры статистики по коронавирусу будто замерли. Каждый день прибавляется около 70-75 новых случаев. Состояние 83 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 26 больных.

Статистика на 23:00 1 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

Статистика на 23:00 1 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

К сожалению, за последние сутки в Алтайском крае умерли пять человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Двое умерли от COVID-19. За все время скончался 81 пациент. В 36 случаях от коронавируса, в 42 – установлены иные причины летального исхода, три пока находятся на экспертизе.

Данные на 23.00 1 июля 2020 года (фото: оперштаб АК)

Данные на 23.00 1 июля 2020 года (фото: оперштаб АК)

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают определять круг контактных лиц. Медики ведут наблюдение за теми, кто находится на вынужденной самоизоляции. На сегодняшний день их 1110 человек. Сняли с контроля больше 32 тысячи жителей региона. Всего на коронавирус обследовали более 19 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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