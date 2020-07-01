Детвора в восторге: в Барнауле прошла первая тренировка на новом поле для мини-футбола

-Здесь - поле ровное. Падать не больно, а бегать и бить очень удобно и легко, - так рассказывает о впечатлениях от игры юный футболист. Вместе с другими ребятами он участвовал в первой тренировке по дворовому футболу на новой спортивной площадке в сквере Химиков. Под ногами мальчишек – искусственная трава, играть на которой еще комфортнее.

Пандемия - не помеха

Новый спортивный объект построили в рекордные сроки - меньше чем за месяц. Ситуация с коронавирусом не повлияла на скорость работы специалистов, несмотря на то, то спортивная площадка очень сложно устроена. Она представляет из себя многослойный «пирог» с дренажной системой: больше 100 тонн песка, больше 200 тонн щебня. Поле само отводит талые и дождевые воды, оставаясь сухим.

Гонять мяч - одно удовольствие

На приемке объекта присутствовали все причастные к его строительству. Конечно, больше всего новой спортивной площадке рады юные спортсмены, которые играют в футбол не первый год.

В Барнауле прошла первая тренировка на новом поле для мини-футбола.Фото: Олег УКЛАДОВ

Раньше многие из них гоняли мяч по полю с обычной травой. Сейчас они признаются, что искусственная нравится гораздо больше, ведь играть на ней намного удобнее. Понять, что трава ненастоящая можно только на ощупь, на глаз никакой разницы нет.

“Площадка будет по-настоящему востребована”

Один из тех, кто поддержал идею появления на Потоке поля для мини-футбола - Александр Прокопьев. Депутат государственной думы считает, что подобные спортивные площадки, к сожалению, есть не везде, но они очень необходимы, особенно в настоящее время.

В Барнауле прошла первая тренировка на новом поле для мини-футбола.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Эта площадка от начала и до конца строилась во время пандемии коронавируса. И сегодня все, кто проектировал эту площадку, все, кто ее строил, финансировал, отметили для себя, что она стала еще актуальнее. Потому что у многих из-за этой пандемии сорвались планы на лето, отпуска, и ребятишки проводят время в городе. Поэтому я думаю, что сегодня эта площадка будет по-настоящему востребована, - сказал Александр Прокопьев.

Подарок юным барнаульцам

Еще до открытия этого поля в администрацию района поступали предложения от взрослых команд, которые просили арендовать площадку для своих тренировок. Однако здесь будут тренироваться только маленькие футболисты. Объект переходит на баланс города.

- Площадка построена именно под детей, в том числе состоящих на учете. И будет эксплуатироваться бесплатно. Мы будем организовывать тут соревнования поселков Восточный, ВРЗ, центр, Поток, - рассказал Вячеслав Новиков, глава Октябрьского района.

Глядя на мальчишек, гоняющих мяч, он и сам не удержался от пенальти.

То, что проект получился достойным, считает и Артем Шамков, председатель попечительского совета Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Он уверен, что новая спортивная площадка станет центром притяжения жителей всего города.

В Барнауле прошла первая тренировка на новом поле для мини-футбола.Фото: Олег УКЛАДОВ

Дворовому спорту - быть

Строительные работы на футбольном поле полностью завершены, объект приняли, но еще необходимо закончить благоустройство прилегающей территории. Торжественное открытие планируется провести в конце июля.

В ближайшее время будет готов график тренировок, сейчас продолжается прием заявок от дворовых тренеров. Отметим, что на искусственной траве смогут заниматься только организованные группы, ведь футбол – это командная игра.

Платить за тренировки также будет не нужно, все желающие смогут гонять мяч бесплатно. Кто знает, может, кто-то из этих мальчишек с Потока в будущем станет звездой мирового футбола.