Коронавирус в Барнауле, последние новости на 1 июля 2020: Почти 4 тысячи зараженных, болезнь не отступает

Последние новости о коронавирусе в Барнауле и Алтайскому краю выглядят следующим образом: число зараженных приблизилось к отметке в 4 тыс. человек. Болезнь не отступает, ежедневный прирост составляет свыше 70 человек (за последние сутки выявлено 76 зараженных).

Однако из всех заболевших большая часть уже выздоровели, сейчас инфекция наблюдается чуть больше, чем у 1 тыс. человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 86 пациентов, на аппарате ИВЛ – 29 человек. За все время пандемии в Алтайском крае скончались 76 заболевших. Из них только 34 случая напрямую связаны с COVID-19, 39 случаев – с иными причинами смерти, три случая находятся на экспертизе.

Статистика на 30 июня 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)

Согласно статистике, число выздоровевших сутки превышает число заболевших. Если такая тенденция сохранится и дальше, в Алтайском крае могут ввести второй этап снятия ограничений. На сегодня разрешено работать летним кафе, ресторанам с уличной террасой, турбазам и гостиницам, а также ряду других учреждений.

Данные на 23.00 30 июня 2020 года (фото: оперштаб АК)

Также в регионе начался первый этап возобновления плановой медицинской помощи. Пока работать начали только шесть больниц в районах – в Алейске, Красногорске, Шипуново, Ельцовске, Косихе, а также Первомайская ЦРБ им. А.Ф. Воробьева в селе Березовка.

Лед тронулся и в культурной жизни региона – 2 июля в художественном музее открывается выставка, а на осень запланировали Шукшинский кинофестиваль.