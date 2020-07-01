На Алтае открылись туристические базы. Поднимут ли цены?

Ну, поехали, ограничения сняты! - радуются в сетях туроператоры, уставшие от анабиоза. С 27 июня в Алтайском крае дали отмашку туристическому сезону. Уже без боязни открылись двери 200 гостиниц, 190 сельских домов, более 170 турбаз и организаций отдыха туристов.

- На минувших выходных народ рванул в туристические путешествия, причем, не только по краю, но и в Горный, несмотря на то, что там официально туристический сезон еще не открыли, - рассказала «Комсомолке» туроператор Наталья Веснина.

«Открылись синхронно»

По словам Татьяны Зяблицкой, президента ассоциации по туризму республики Алтай, в минувшие выходные на туристических объектах республики Алтай царило оживление.

- Мы вышли и обалдели от такого количества народа, - рассказывает Зяблицкая, и лодочники начали работу, и торговцы сувенирами, чебуреками и т.д. Получается, что люди, не дожидаясь официального разрешения в республике, открылись сами, синхронно с Алтайским краем.

-Уже и до этого многие базы работали, - иронически заметила Татьяна Сажаева, эксперт туристической отрасли. - Власть делала вид, что не замечает, как они работают, туристы делали вид, что они не отдыхают.

Между тем, Олег Хорохордин, глава республики на днях Алтай объявил, что в ближайшее время состоится заседание оперштаба по снятию ограничений. Базы в республике официально откроются с 3 июля при условии строгого соблюдения всех мер безопасности.

Цены останутся прежними

- Мы настолько устали от той ловушки, в которой оказались, что даже некоторые радоваться боятся, - рассказала « Комсомолке» Татьяна Зяблицкая .-Такого в страшном сне не могли представить. Раньше были трудные годы, когда народ не ехал, самолеты не летали, все равно что-то делали. А когда ты сидишь парализованный и ничего не можешь сделать, какой-то ступор наступает.

По словам Татьяны Зяблицкой, цены большинство туроператоров из ассоциации поднимать не собираются .

- Нам важно вернуть поток туристов, - говорит Нина Веснина, хозяйка гостевого дома, цены останутся прежними.

Загадывать сложно

На вопрос, как туроператоры намерены возвращать упущенную прибыль, Зяблицкая ответила:

- Это очень сложно, может быть, если сентябрь и октябрь позволят, удастся выйти из убытков, но ведь уже пошли разговоры о второй волне коронавируса. Что-то трудно предсказать.

По словам президента ассоциации по туризму, некоторые туроператоры сделали дополнительные даты на туры, которые пользуются популярностью. На ближайшее время, говорит она, базы практически все забронированы.

- Будем работать, соблюдая требования Роспотребнадзора, - подчеркнула Татьяна. - К нам, например, на базу средства защиты практически сразу пришли, а лампы бактерецидные еле дошли недавно. Тесты на ковид у сотрудников сданы.

Заметим, что пока для туристов официально закрытым останется Кош- Агачский район, с его знаменитыми «Марсианскими горами», плато Укок, Чуйской степью и т.д.

- В этом районе сохранятся сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, - подчеркнул глава региона Олег Хорохордин.