Чай прибыль будет: может ли бизнес на алтайских травах быть выгодным

История предпринимательницы Ольги Ионенко – из тех, которые удивляют и восхищают. Еще несколько лет назад она и представить себе не могла, что займется бизнесом.

Ольга Ионенко родилась в Казахстане, потом переехала в Бийск, где работала на геодезическом предприятии – занималась составлением карт. Однако в 2013 году компания закрылась. Но при этом перед Ольгой открылись новые горизонты.

- В тот момент я задумалась – чем же мне теперь заняться? Чтобы бы это и к душе было, и деньги приносило, - вспоминает предпринимательница.

Еще в детстве бабушка научила Ольгу разбираться в травах. В ее доме всегда стоял аромат травяного чая - в этом была какая-то особая магия: выпьешь кружечку, и на душе сразу становится и легче, и теплее…

Свой бизнес

В 2013 году Ольга попробовала продавать собранные собственными руками травы на рынке для туристов в Горном Алтае. Но это было не совсем то, чего она хотела, – было желание делать сборы.

- Я тогда стояла на учете в центре занятости. Мне предложили написать бизнес-план и получить субсидию в размере 60 тысяч в качестве стартового капитала, - вспоминает владелица фитопроизводста. – Все прошло успешно. На полученные деньги я оформила все необходимые разрешительные документы, арендовала производственное помещение, закупила сырье для переработки и в 2014 году начала работать.

Ольга погрузилась в тему с головой: изучала и старые советские книги о травяных сборах, доставшиеся от бабушки, и современную фармакологическую литературу, штурмовала энциклопедии по фитотерапии и т.д. Многое тогда ею делалось по наитию, методом проб и ошибок.

В 2013 году Ольга попробовала продавать собранные собственными руками травы на рынке для туристов в Горном Алтае.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вместе с профессиональным фитотехнологом была разработана небольшая линейка сборов, которую и начали выпускать. Потом появились первые отзывы и пожелания от клиентов. Это дало понимание, в какую сторону нужно было развиваться дальше. Сейчас в ассортименте компании Altion - более 100 видов чайных сборов и более 300 различных трав. Помимо этого - плитки прессованного чая, безалкогольные бальзамы, кондитерские сиропы, различные виды масел и т.д.

Сейчас в бизнес втянута вся семья Ольги. Пришлось еще и нанять пару человек – работы много, нужно выполнять заказы. Продукция бийской предпринимательницы востребована у жителей всей страны.

Удержать можно только качеством

Покупатели нынче очень требовательные. Удержать их можно только высоким качеством продукции.

- Мы с особой тщательностью выбираем сырье, только у проверенных поставщиков, которые ведут заготовки вручную в высокогорных районах Алтая и Горного Алтая. И что очень важно – переработка трав также идет без применения электрических машин, вручную. Это позволяет сделать готовый продукт более чистым и качественным. А чтобы из трав не улетучились эфирные масла, фасуем их перед самой отправкой клиенту. Поэтому наши чаи при заваривании настолько ароматные, будто травы только что сорвали с сочных полей и лугов, - уверяет руководительница фитобизнеса.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Пройдя тернистый путь предпринимателя, Ольга сделала важные выводы – нужно постоянно учиться, это дает возможности видеть сильные и слабые стороны.

- В самом начале я не задумывалась, казалось бы, даже о самых элементарных вещах, например, о конкуренции, - говорит Ольга. – Потом прошла обучение в Бийском бизнес-инкубаторе, стала участником губернаторской программы по подготовке руководителей и предпринимателей. А в начале этого года отучилась по образовательной программе «Академия провалов» в г. Бийске. Все это дало новое понимание всех бизнес-процессов.

Один из важных моментов – Ольга Ионенко всегда умела пользоваться помощью, которую предоставляет предпринимателям государство. Да, это не миллионы, однако любая финансовая поддержка важна: сначала была субсидия на открытие дела, потом удалось выиграть грант - а ведь многие уверены, что это невозможно, что деньги дают только «своим». И чем вам Ольга не пример в данном случае? Это человек, у которого не было состоятельных родителей или мужа- миллионера… Всего пришлось добиваться самой.

Пройдя тернистый путь предпринимателя, Ольга сделала важные выводы.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мы всегда ощущали поддержку от фонда МСП (малого и среднего предпринимательства. – Прим. авт.). При необходимости нам помогали с оформлением документов, продвижением, организовывали участие в разных выставках и т.д. Большое человеческое спасибо за это! - говорит Ольга Ионенко.

В период пандемии, в рамках пакета антикризисных мер, Ольга подала заявку и получила возможность бесплатной разработки сайта компании. А незадолго до этого благодаря программам центра «Мой бизнес» представила свою уникальную продукцию на выставках «Сибирская продовольственная неделя» ( г. Новосибирск) и «Здоровый образ жизни» (г. Москва). Также благодаря фонду МСП компания приняла участие в международной выставке в Казахстане, где алтайский продукт занял первое место!

И даже коронавирус не остановил производство – планы на будущее грандиозные. К тому же против этой заразы в компании есть все необходимое – целебные алтайские травы и неизмеримый запас оптимизма!

На вопрос о том, в чем секрета успеха, Ольга Ионенко скромно отвечает:

- Нужно душу вкладывать в свое дело. Это сказывается на конечном продукте. А людям сейчас именно этой самой душевности и не хватает…