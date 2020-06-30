«Машин 20 остановилось»: автомобилисты помогли потушить горящий грузовик
Автомобилисты помогли потушить горящий грузовик. ЧП произошло во вторник, 30 июня, на алтайской трассе. У прицепа, по всей видимости, заклинило колеса, в результате трения вспыхнул огонь. К счастью, никто не пострадал.
Фото: Александр Ивакин
Как пишет «Барнаул 22», пожар случился перед Бийском, после поворота на Луговской. На помощь пришли неравнодушные автомобилисты.
- Машин 20, наверное, остановилось, тушили, у кого что было: мужики принесли огнетушители, кто-то лопату достал, давай закидывать землей огонь. Прицеп быстро скинули, чтобы огонь не перекинулся на машину. Я когда остановился, уже все горело, - пишет Александр Ивакин.
Фото: Александр Ивакин
- Нужно ставить полторашку на гайки и смотреть по зеркалам, - пишет автомобилист Станислав Шевчук. - Он бы вовремя увидел, что у него стукнули колодки.
Фото: Александр Ивакин
Кстати, есть мнение, что предотвратить подобные происшествия помогают датчики.
- Не полторашку надо на колесо, а систему контроля давления в шинах. Она же и температуру воздуха в шинах показывает. В случае отклонения от нормы по давлению или температуре подаёт звуковой сигнал, - считает подписчик паблика Дмитрий Дудукин.
ИСТОЧНИК KP.RU