Цех сбыта завода железобетонных изделий – это пролёты с кранами-погрузчиками под открытым небом рядом с цехом, где производят комплектующие для будущих домов и других сооружений. На площадке разложены и расставлены разнообразные плиты, перемычки, сваи, лотки для сетей водопровода, теплотрасс и других коммуникаций, а ещё лестничные марши и многое другое.

О том, как это удается, рассказывает начальник цеха сбыта барнаульского завода «ЖБИ-100» Надежда Петровна Потапова. Она умело командует вверенным ей участком вот уже 12 лет.

Задача работников цеха сбыта - собрать заданный комплект в кузове одной машины, чтобы отправить его на стройплощадку. Для этого стропальщики цепляют нужную деталь, крановщик поднимает её и «везёт» к площадке отгрузки, а затем аккуратно опускает в кузов. Одна машина берёт 7 «кубов» ЖБИ – 17,5 тонн.

Точно, как в аптеке

В этом сезоне предприятие комплектует стройки «Жилищной инициативы», «Строительной перспективы», «Адалина», «Алгоритма» и других компаний. Многие заказывают полный комплект железобетона на многоэтажный дом, гараж-парковку или для строительства трассы под инженерную сеть.

- В штатной ситуации мы получаем заказ на изготовление определённой номенклатуры изделий. Затем составляем график производства и отгрузки. Это важно, потому что сейчас панельное домостроение существенно отличается от того, что было лет 15 назад.

Например, если раньше было два варианта межэтажных перекрытий, то каждый дом стал уникальным и от этого у него очень большая номенклатура ЖБИ.Фото: Олег УКЛАДОВ

Например, если раньше было два варианта межэтажных перекрытий, то каждый дом стал уникальным и от этого у него очень большая номенклатура ЖБИ. Но какой-то объём железобетона остаётся стандартным. Например, перемычки окон кирпичных домов, пустотные плиты для межэтажных перекрытий и еще несколько позиций из прайса. Такие изделия завод готов отгрузить в экстренном режим. «Здесь всегда рады помочь, выручить строителя», - рассказывает Надежда Петровна о буднях своей работы.

- Наша работа будничная. Ничего героического в ней нет. Но всё равно, это нужная работа, - говорит Надежда Петровна. Между делом она командует очередной загрузкой КамАЗа. Он повезёт комплект железобетона на новый дом, который вскоре поднимется на улице Песчаной в Барнауле.

В период высокого строительного сезона за день предприятие отгружает сотни «кубов» железобетона. Машины одна за другой приходят за своим заказом, так что отдыхать некогда. Но работа налажена, поэтому очереди не создаётся.

Ещё объём отгрузок зависит от этапа строительства дома, который комплектует завод. Например, когда сооружают фундамент, готового ЖБИ нужно немного. Только сваи и фундаментные блоки. А как только строитель «выскочит» из земли, тут только успевай грузить панели, лестницы, балки, балконные и вентиляционные блоки. На некоторых стройках монтажники за день могут собрать полностью этаж одного подъезда!

Звенья производства

Цех сбыта – это одно из звеньев крупного производственного предприятия. Завод включает в себя все подразделения, необходимые для того, чтобы дома и другие объекты комплектовались железобетоном.

Здесь есть своя аттестованная лаборатория, эксперты которой контролируют производство на всех этапах, начиная с поставок сырья на предприятие. «У производственника в условиях серьезной конкуренции нет права на ошибку и брак. Поэтому ЖБИ выстроило многоступенчатую систему контроля за качеством изделий», - говорит начальник центральной строительной лабораторией Сергей Барсуков.

Каждый компонент будущего изделия проходит контроль качества: песок, щебень, цемент, арматура, добавки и многое другое. Затем наступает этап контроля в процессе производства изделия.

Цех сбыта – это одно из звеньев крупного производственного предприятия.Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперты оценивают качество сварки арматурного каркаса – основы будущей плиты или любого другого железобетона. Его производят в специализированном цехе по специально подготовленным для работы чертежам под контролем мастера. Главное, чтобы каждый узел был надежно закреплен, а все детали огромной заготовки располагались на своих местах.

Затем каркас отправляется в формовочный цех, где помещается в опалубку и бетонируется. Искусство производства в том, чтобы дать «правильно застыть» бетону, то есть набрать прочность. Для этого используются специальные тепловые камеры и, конечно, идет постоянный мониторинг набора прочности бетона.

«Нельзя допустить резкого нагревания или охлаждения, - говорит технолог завода Наталья Панасенко. – В противном случае бетон потрескается, и мы получим бракованную деталь». Затем готовое изделие тестируется на специальном оборудовании, в том числе с использованием сложных электронных приборов, работающих по методу ударного импульса.

По каждому случаю забракованной продукции ведётся учёт. Совместно с главными специалистами предприятия устанавливаются и устраняются причины, по которым произошел брак. Так сводится к минимуму повторное появление брака на данных операциях, а потребитель с конечном итоге получает ожидаемо высокое качество жиля и других зданий.

Справка

Завод ЖБИ-100 выпускает три серии железобетона. Начинало предприятие с панелей 97 серии. Их особенность в том, что утеплитель укладывается внутри изделия, то есть между двумя слоями бетона. Такие панели считаются одним из самых удачных решений для континентального климата с колебаниями температур от минус 40 до плюс 40 градусов.

Новинка предприятия в 2020 году – сейсмостойки панели также 97 серии. Их особенность в специальной конструкции металлического каркаса. Задача производителя выпустить изделия, которые идеально стыкуются друг с другом. За счёт этого многоэтажные дома выдерживают толчки силой в восемь баллов. Такая серия не актуальна для Алтайского края, зато нужна в Кемеровской области. Туда её и поставляют из Барнаула.

В 2019-м завод также освоил производство новой серии – 330-й. В отличие от 97-й, она рассчитана на то, что утеплитель будут крепить по верх панели. Затем его закрывают влагостойкой мембраной и навесным декоративным фасадом. Такое решение позволяет украшать дома разнообразными панелями, делать их индивидуальными.

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