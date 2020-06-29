2020-06-29T13:25:56+03:00
Общество

В Барнауле Дед Мороз со Снегурочкой пришли на голосование по поправкам в Конституцию

Неординарная пара не побоялась получить тепловой удар в 30-градусную жару
Анна СЕМИНА
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Участники голосованияУчастники голосованияФото: из личного архива героя(ев) публикации
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- А не жарко ли тебе, дедушка? – в пору было спросить у Деда Мороза, пришедшего на избирательный участок в шубе в 30-градусную жару.

Да, это был не мираж избирательной комиссии. Это действительно был настоящий Дед Мороз шубе и шапке, вместе со Снегурочкой. В таких образах сегодня, 29 июня, пришла на УИК жительница краевой столицы Виктория Викторова со своим спутником.

- Сходили сегодня проголосовать за поправки в Конституции. Заодно решили принять участие в конкурсе #НашВыбор22 и надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки, - пишет девушка на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Алтайский край славится креативными личностями, так что не исключено, что в ближайшие дни будет немало интересных идей. В предыдущие годы на выборах даже в лютый мороз можно было встретить компании в одних купальниках и плавках – именно так всегда голосуют любители зимнего плавания – команда моржей «Белые медведи». Правда, в последний раз им настоятельно рекомендовали надевать что-то еще, дабы не создавать эксцессов.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию стартовало еще 25 июня. Основной день – 1 июля. Он объявлен выходным, так что каждый житель страны старше 18 лет сможет проявить свою гражданскую позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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