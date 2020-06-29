Эксперимент над образованием: перейдет ли Алтайский край полностью на дистанционное обучение

Правительство РФ подготовило проект постановления, согласно которому в Алтайском крае и ряде других регионов начинается эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Если результаты окажутся положительными, опыт распространят на всю страну.

Новая модель предполагает создание образовательных платформ, разработку контента, оснащение образовательных учреждений нормальным интернетом и техникой. Кроме того, должна будет перестроиться и вся система организации обучения.

Проект рассчитан до конца 2022 года и, если его утвердят, он затронет 14 регионов. Эксперимент коснется в основном школ, в меньшей степени – колледжей, техникумов, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также дополнительного образования детей и взрослых.

«Гвоздь в крышку образования»

Жители Алтайского края восприняли новость без энтузиазма.

- Это последний гвоздь в крышку гроба нашего образования, - пишет в сообществе «Барнаул 22» горожанин Игорь Холодков.

- Я против дистанционного обучения - у детей есть возрастные ограничения для "экранного" времени, сейчас они нарушаются. А в семьях, где более одного ребёнка учителями становятся родители, у которых есть еще работа и домашние дела, да и отдохнуть родителям тоже хочется, - считает жительница Альбина Потапова.

- Это кошмар был, а не четвёртая четверть в первом классе. Одно дело - поддерживать, другое дело - сидеть рядом и учить, и как-то работать ещё при этом. Я бы не хотела повторения этого осенью. Учиться нужно в компании, с учителем, а не с мамой из-под палки. Допзанятия по дистанту - это да. Но школа – нет, - пишут родители в социальных сетях

Новые возможности

В региональном министерстве образования и науки уверяют, обычное офлайн обучение никуда не денется, а участие в эксперименте дает новые возможности.

- Главное в этом проекте, оснастить школы высокотехнологичным оборудованием, включая современные компьютеры с доступом к высокоскоростному интернету. В проекте «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» ни слова не сказано о полном переходе на дистанционное образование и тем более замене обычного «офлайн обучения» обучением в дистанционной форме, - комментирует начальник управления информатизации классического университета Михаил Рязанов.

По его словам, новая модель позволит подготовить компетентные кадры для цифровой экономики. Для этого необходимо должным образом модернизировать систему образования и профессиональной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики.

Комментарий специалиста

«Образование всю жизнь в эксперименте»

Елена Вербицкас, бывший директор бийской школы №20, где ввели раздельное обучение для мальчиков и девочек:

- Это однозначно позитивные изменения. В экспериментах нет ничего плохого, школа постоянно находится в этом процессе. Для нас это возможность оснастить учебные заведения хорошим оборудованием. Это не значит, что все поголовно перейдут на цифровое обучение, скорее, это даст возможность изучать спецкурсы, которых нет по программе, например, когда профессура вуза читает какие-то лекции. На время карантина это хороший вариант, для школ в удаленных районах это возможность предоставления качественных услуг.

На сегодня образование без живого общения педагог-ученик невозможно. Никакое дистанционное его не заменит, мы это поняли. Для того, чтобы всем перейти на дистанционное обучение, нужно оснастить все школы, это огромные деньги. Кроме того, сегодняшний опыт показал, что не каждая семья может себе позволить дистанционно обучаться – например, компьютер один, а детей несколько. Они просто физически могут не успевать на то время, которое назначил педагог.

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