Барнаульские полицейские в ночи спасли тонущих в Оби мужчин

Глубокой ночью жители барнаульского поселка Затон услышали крики тонущих о помощи и немедленно позвонили в транспортную полицию.

Лезть самим в воду было слишком опасно, на этом участке реки чередуются водовороты, нормальное и свальное течение, а глубина составляет около 4,5 метров.

- Терпящих бедствие сносило быстрым течением вниз по реке, ширина которой в этом месте составляет около одного километра. Силами сотрудников транспортной полиции немедленно была организована поисково-спасательная операция, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/787580" frameborder="0"></iframe> Поиск тонущих в Оби.

К месту, где предположительно могли оказаться тонущие, выдвинулся командир катера специализированной группы по охране общественного порядка линейного пункта полиции в речном порту Барнаула старший прапорщик полиции Александр Бородин. Обследовав заданный квадрат, он никого не обнаружил.

- Связавшись с руководством, я попросил разрешения расширить квадрат поиска, после чего выдвинулся выше по течению. В ту ночь дул сильный ветер, шум волн заглушал все звуки. С включенным прожектором доплыл до острова Шубинский, неподалеку от которого и увидел в центре реки силуэты двух мужчин. Они едва держались на плаву, - рассказывает полицейский.

Владелец лодки

Он аккуратно подплыл к ним и поднял пострадавших на борт, после чего доставил в линейный пункт полиции речпорта. Там им подобрали сухую одежду и дали горячего чая, после чего расспросили, что же с ними произошло.

- Мы возвращались с дачи в город. В темноте наскочили на топляк и лодка перевернулась. Пока она еще была на плаву, мы некоторое время мы держались за нее, потом она затонула. Паника была, но мы пытались сдерживать себя, звать на помощь. Но, к сожалению, только спустя несколько километров встретились первые люди. Они-то и вызвали сотрудников. Огромное спасибо полицейским! – говорит хозяин лодки Евгений Тимошкин.

В общей сложности мужчины провели в воде около полутора часов. При этом температура ее не была выше 18 градусов. После такого стресса мужчины еще долго приходили в себя. К тому же один из них не умел плавать. Теперь он, наверняка еще не скоро сядет в лодку. Ее, кстати, тоже нашли по сигнальному бую и подняли со дна. После чего передали владельцу.

Затонувшая лодка

- В подобных ситуациях проявляются профессионализм и лучшие человеческие качества наших сотрудников, - уверен начальник Алтайского ЛУ МВД России полковник полиции Сергей Окороков. - Сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Барнаула круглосуточно и в любую погоду обеспечивают правопорядок, пресекают правонарушения и преступления. Сейчас у речной полиции особенно напряженная пора. Ежегодно мы спасаем от 8 до 10 человек - рыбаков и отдыхающих, пренебрегших правилами безопасного поведения на воде. Александр Бородин - один из опытнейших наших сотрудников, служит более 20 лет. Искренне предан профессии полицейского. До поступления на службу в транспортную полицию Александр Сергеевич ходил по маршрутам Обь-Иртышского бассейна на грузовых судах. Любовь к водной стихии унаследовал от отца, который строил суда на Барнаульском заводе.