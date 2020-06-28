На Алтае спасатели нашли пропавшего ребенка

В Алтайском крае завершилась поисковая операция: спасатели отыскали и вернули домой 11-летнюю девочку.

Сообщение о пропаже 11-летней девочки поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Заринска и Заринского района накануне вечером, 27 июня, около девяти часов. К спасателям обратилась жительница села Новомоношкино. Она рассказала, что ее внучка еще днем ушла гулять, но к вечеру так и не вернулась.

- Немедленно были организованы поисковые работы. На место происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательного отряда №5. В поисках участвовали сотрудники полиции (в том числе кинологический расчёт), представители сельсовета, волонтёры, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайском краю.

В таких ситуациях всегда надо следовать оперативно, так как ребенок в силу возраста не способен адекватно оценивать обстановку и свои возможности. Оставшись без присмотра взрослых они могут утонуть или заблудиться. Именно так произошло и с юной жительницей села.

- Мы искали пропавшую на территории вокруг села, в лесном массиве, у водоёма. По предположению бабушки, девочка, возможно, пошла купаться на местный водоём, поэтому одна из версий случившегося была - несчастный случай на воде. Для обследования водоёма к работам были привлечены водолазы краевого спасательного отряда. Всего в поисках, которые велись со вчерашнего вечера, были задействованы около 50 человек. К счастью, операция завершилась успешно: ребёнок был найден в лесополосе, примерно в одном километре от населённого пункта, - рассказал Роман Лучкин, начальник 5 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

За этот месяц это уже не первый подобный случай. Так в середине июня в Шипуновском районе во время отдыха компании у озера Кривое, в двух километрах от села Усть-Порозиха, потерялся двухлетний мальчик. Сначала он некоторое время играл у воды с другими детьми, но потом пропал. Остальные не смогли объяснить взрослым куда он делся.

Поиски длились около двух часов и, к счастью, завершились благополучно: ребенка нашли в лесном массиве, примерно в километре от озера. Медицинская помощь ему не потребовалась.