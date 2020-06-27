Коронавирус в Барнауле, последние новости на 28 июня 2020: вечеринки в разгар пандемии, открытие гостиниц и турбаз

Мы собрали для вас самые свежие данные о ситуации с коронавирусом в Барануле и Алтайском крае на 28 июня 2020 года. Согласно последней информации, в крае заболевшими числятся больше 3,7 тыс. человек, погибли 67, в тяжелом состоянии – 82.

Вместе с тем, эпидемиологическая ситуация позволила региональным властям открыть турбаза и гостиницы. Принимать отдыхающих смогут 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха туристов, а также порядка 200 гостиниц. Конечно, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер.

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Кроме того, указ позволяет начать работу и общепиту, правда, лишь тем, кто имеет террасу на открытом воздухе или летнее кафе.

Похоже, это так обрадовало местных жителей, что они решили закатить вечеринку. На оставленные после гуляний горы мусора пожаловались в социальных сетях.

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- Вчера вечером на территории бывшей воинской части у Борзовки прошла громкая вечеринка. Фестиваль "Лес" анонсировали в соцсетях. По факту приехали десятки машин и устроили "пир во время чумы", точнее "пати"во время коронавируса и запрета на массовые мероприятия. Местные жители вызвали полицию. В 2:30 участников фестиваля разгоняли с сиреной, - сообщает сообщество «Барнаул 22».