Число умерших от коронавируса на Алтае на 27 июня 2020 года составило: 67

В Алтайском крае число умерших, которые болели коронавирусом, по данным оперативного штаба по краю, составило 67 взрослых человек. Это данные на 27 июня 2020 года. Медики отмечают, что 32 случая напрямую связаны с COVID-19, еще столько же вызваны иными причинами смерти, три случая находятся на экспертизе.

Произошло увеличение заболевших в сутки – если раньше эта цифра держалась в пределах 70 человек, то сейчас стремится к 80. За последние 24 часа выявлены 77 зараженных. Также за сутки погибли четыре человека. Вместе с тем, число выздоровевших превышает заболевших. По последним данным, выписаны 115 человек.

По данным сервиса Яндекс-Коронавирус

Число тяжелобольных составило 82, к аппарату ИВЛ подключены 22 пациента. Всего в крае инфицированных 3752, выписаны по выздоровлению 2695.

Напомним, накануне Виктор Томенко подписал указ, согласно которому, заведениям имеющим открытую террасу, а также летним кафе, разрешили начать свою работу.