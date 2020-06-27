2020-06-27T10:28:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса на Алтае на 27 июня 2020 года составило: 67

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Алтае на 27 июня 2020
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Коронавирус в БарнаулеКоронавирус в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае число умерших, которые болели коронавирусом, по данным оперативного штаба по краю, составило 67 взрослых человек. Это данные на 27 июня 2020 года. Медики отмечают, что 32 случая напрямую связаны с COVID-19, еще столько же вызваны иными причинами смерти, три случая находятся на экспертизе.

Произошло увеличение заболевших в сутки – если раньше эта цифра держалась в пределах 70 человек, то сейчас стремится к 80. За последние 24 часа выявлены 77 зараженных. Также за сутки погибли четыре человека. Вместе с тем, число выздоровевших превышает заболевших. По последним данным, выписаны 115 человек.

По данным сервиса Яндекс-Коронавирус

По данным сервиса Яндекс-Коронавирус

Число тяжелобольных составило 82, к аппарату ИВЛ подключены 22 пациента. Всего в крае инфицированных 3752, выписаны по выздоровлению 2695.

Напомним, накануне Виктор Томенко подписал указ, согласно которому, заведениям имеющим открытую террасу, а также летним кафе, разрешили начать свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Барнауле 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Гриль, фен и три гуся: в Бийске задержали садового воришку
Бийчане встали на защиту отданного под застройку леса
Больше 200 ресторанов и кафе откроются в Алтайском крае
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Без коронавирусных справок: как будут работать алтайские турбазы
Бил шнуром и палкой: жителя Алтайского края обвиняют в истязании пасынка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 2580
В Барнауле досрочно запускают горячую воду после опрессовки по контуру ТЭЦ-2
Алтайский педофил совращал детей, сидя в колонии
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию
В Барнауле мужчина ударил арендатора ножом из-за грязной посуды
Жители Алтайского края могут отправить посылки без очереди
Алтайские пенсионеры могут заказать продукты на почте
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 26 июня 2020 года составило 3676
Дорожники расширяют Чуйский тракт в Первомайском районе
Алтайский пенсионер жестоко убил возлюбленную
Россельхозбанк на Алтае на 45% увеличил кредитование сезонных работ
Волонтеры закрасили рекламу наркотиков в Барнауле
Ректор АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречу