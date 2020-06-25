«Без кочечек!». В Барнауле на Потоке открывается новое поле для мини – футбола

- Мои ребята во время изоляции страшно соскучились по мячу, по тренировкам на поле,- говорит Виталий Крючков, дворовый инструктор по футболу, тренирующий подростков Октябрьского района.

Напомним, юные барнаульские спортсмены вот уже два года могут бесплатно осваивать искусство игры в футбол благодаря проекту «Летний дворовый инструктор». И тренер Крючков, и его воспитанники сегодня - в предвкушении открытия нового поля для мини – футбола.

Подарок ребятам Потока

Современная площадка с искусственным покрытием в сквере Химиков уже готова и откроется со дня на день. Супер-поле для ребят Потока сделали две внебюджетные организации: Фонды депутата Государственной думы Александра Прокопьева и Героя России, депутата Государственной Думы Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

Качественный объект возвели меньше чем за месяц, даже пандемия не помешала. За это время строители уложили многослойное основание с дренажем, установили бордюр, постелили искусственный газон. Готовы трибуны, раздевалка, проведено освещение.

Большая разница

- Такое поле не требует особого ухода: подстрижки, поливки,- говорит Николай Богданов, директор компании застройщика «Красный Кит».- Дренажная система позволяет не застаиваться воде, поэтому даже дожди не страшны.

В Барнауле на Потоке открывается новое поле для мини – футбола. Фото телеканала "Толк"

Инструктор Крюков готовит юных футболистов не первый год и прекрасно понимает разницу между обычной площадкой и специализированной:

- Разница, прежде всего – в уровне безопасности,- подчеркнул тренер. - На обычном поле любая кочечка, даже маленькая может привести к растяжкам голеностопа, вывихам, а здесь случайные травмы из-за неровностей исключены.

Матчам быть!

«Поле – класс! Здесь явно матчи будут», - делятся впечатлениями в сетях жители Октябрьского района после прогулок в сквере Химиков.

- Матчи точно будут! - уверен Виталий Крючков. – Его воспитанникам повезло и в том, что новое поле продлевает футбольный сезон на два-три месяца. Поэтому упущенное из-за коронавируса тренировочное время можно компенсировать.

- Создание новой площадки - важное событие для города,- считает Петр Кобзаренко, председатель комитета по физической культуре и спорту.

В Барнауле на Потоке открывается новое поле для мини – футбола. Фото телеканала "Толк"

По словам чиновника, Барнаулу сегодня катастрофически не хватает современных площадок:

- Мы находимся в такой климатической зоне, где можно заниматься только три-четыре месяца, а все остальное время тренироваться невозможно: пыль столбом, грязь под ногами и т.д.- говорит Кобзаренко. - Причем не только футболом, но и остальными уличными видами спорта. Я считаю это мини-поле ценным подарком для микрорайона, где практически нет спортивных площадок.

Торжественное открытие нового спортивного сооружения запланировано на начало июля. Гонять мяч на супер-поле намерены сразу несколько дворовых команд - заявок с каждым днем только прибавляется.