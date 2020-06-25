В Рубцовске у предпринимателя «отжали» автомойку

- Я вложил в это дело почти семь миллионов рублей, а у меня его «отжали», сфальсифицировав документы и забрав за бесценок. Полиция отказывается возбуждать дело о мошенничестве, наверное, потому что у кредитора в органах есть свой человек, - рассказывает житель Рубцовска Олег Яловой.

Деньги на достройку

К концу 2014 года предприниматель завершил строительство здания и ввел в эксплуатацию.

- Сметная стоимость объекта составила 5,6 млн рублей. Я выкупил землю и подал заявление на реконструкцию под СТО и автомойку. Был кризис, и такое решение казалось более правильным. Реконструкция обошлась в 1,4 млн рублей. Кто строил, тот знает, что любая затяжка во времени при строительстве приводит к дополнительным финансовым потерям. Поэтому я занял 600 тыс. рублей у местного жителя под проценты. Исправно платил их десять месяцев. Когда сдал в эксплуатацию объект в 2016 году, у меня не хватало денег на закупку оборудования. Пришлось снова обратиться к кредитору. Попросил еще 190 тыс. рублей и написал еще одну расписку с учетом процентов - на 250 тыс. рублей, - поясняет Яловой.

По словам мужчины, несколько месяцев дела шли не особенно хорошо, платить по долгам кредитору было нечем, поэтому они встретились и договорились, что Яловой пишет общую расписку на 1,1 млн рублей вместо раннее написанных двух с учетом всех долгов и процентов и выплачивает только эту оговоренную сумму.

- Я приехал к нему и в присутствии свидетелей написал новую расписку. Расписку на 600 тыс. рублей он мне протянул, и я личного ее порвал. Спрашиваю, а где на 250 тысяч? Дома забыл. Не было оснований не доверять человеку. Договорились, что он ее порвет сам.

Встреча в суде

А через некоторое время после этой встречи пришла повестка в суд с исковым требованием по двум распискам - на 250 тыс. рублей и на 1,1 млн.

- У меня, разумеется, автомойку эту арестовывают, никаких действий провести с ней я уже не могу. Хотел продать ее и уже разойтись с миром, но мой знакомый не дал такой возможности. Проходит время, меня снова приглашают в суд, и там всплывает расписка на 600 тысяч! Я опешил - он ведь мне ее сам отдавал! - вспоминает Олег Яловой. - Суд вынес решение в его пользу. Когда потом провели независимую экспертизу, оказалось, что расписка ненастоящая. Я обратился в полицию, но получил отказ, хотя налицо мошенничество.

Свои люди

Решение аргументировали тем, что опрошенные свидетели, при которых Яловому была передана и уничтожена расписка на 600 тыс. рублей, якобы путаются и указывают обстоятельства, не соответствующие действительности. Результат экспертизы, которая говорит, что расписка - копия, а не оригинал, также почему-то игнорируются.

Согласно показаниям кредитора, Яловой занимал у него деньги по всем трем распискам.

- У него (кредитора. - Прим. авт.) сын - замначальника следственного отдела в Рубцовске. Уж не в этом ли причина вынесенных отказов? Если это так, то выходит, что сын покрывает отца, и тут явный конфликт интересов и превышение должностных полномочий. После моей жалобы в региональном управлении МВД отменили отказ рубцовских следователей в возбуждении уголовного дела, но материалы вернули в тот же отдел. 30 декабря вернули, а 10 января я уже получил новый отказ, - цитирует документы Олег Александрович.

Автомойку оформили на кредитора в счет долга с обязательством доплатить разницу в цене. Но кредитор, по словам Олега Ялового, отказался это делать после оформления документов.

Пострадавший требует, чтобы было проведено надлежащее расследование о мошенничестве, но не может этого добиться, пока дело остается в Рубцовске.

- Я предоставил документы, провел экспертизу. Даже сходил на полиграф, который показал, что я не вру, в то время как кредитор отказался его проходить, но толку нет, - показывает результаты полиграфа Олег Яловой.

- В результате манипуляций со всеми этими документами, по которым я якобы должен денег, я получил на руки 600 тыс. рублей и лишился объекта, в который вложил столько денег и сил, - говорит мужчина.

По словам второго участника конфликта, документы, которые он предоставлял в суд, являются настоящими.

- Он занимал у меня деньги и не захотел потом отдавать. Я был вынужден обратиться в суд. А то, что я отказался от полиграфа… Вы поймите, я семь раз давал показания, я просто не хочу в этом участвовать, - сказал мужчина.

Мы направили запрос в пресс-службу регионального управления МВД. В ведомстве заверили, что материалы находились в след-ственном подразделении, которое не подконтрольно названному сотруднику полиции. Кроме того, в мае текущего года материалы проверки по заявлению Ялового переданы в региональный Следственный комитет (статья 303 УК РФ о фальсификации доказательств относится к компетенции СК. - Прим. авт.), решение будет принято в этом ведомстве.

По словам Ялового, передача дела происходит уже по четвертому кругу. А заканчивается это тем, что из Следственного комитета дело возвращают обратно в рубцовскую полицию к тому же следователю.