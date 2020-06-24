«Казбек» с исторического парада Победы: в Барнауле сохранились легендарные папиросы

В барнаульском музее «Мир времени» хранится уникальный экспонат - пачка папирос «Казбек» с легендарного парада 24 июня 1945 года. Их подарил музею уроженец Алтайского края, Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров.

Исследователь и бывший сотрудник музея «Мир времени» Сергей Бузиновский в свое время записал воспоминания Бакурина об этом параде:

«Ноги гудели, но это было самое счастливое время после войны, - вспоминал Дмитрий Алексеевич. - Жили мы как на курорте: спали на белых простынях, кормили нас по высшему разряду - наваристые щи, мясо, рыба, деликатесы разные, булочки с какао. Я так вкусно в жизни не ел. И каждый день пачку сигарет выдавали. Офицерам – «Казбек», солдатам – «Беломор». Внутри каждой коробки - карточка с надписью «Привет Победителям!». На всю жизнь Бакуров запомнил ливень, который обрушился в самом начале парада: «Весь до нитки промок, но от этого еще веселее было».

Уроженец Алтайского края, Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров.Фото: музей "Мир времени"

В этом же материале Бузиновский рассказывает о самом Бакурове:

«Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров родился в 1923 году в семье бывшего красного партизана. В детстве Митя был болезненным и несмелым, но в школе хорошо учился, много читал, упорно занимался спортом. Время было тревожное, и советские дети мечтали поскорее вырасти, чтобы успеть к последней битве с мировым империализмом. После 9-го класса Дмитрий «потерял» метрику, прибавил себе полтора года и попытался поступить в военное училище, но врачи нашли порок сердца. Когда началась война, он пришел в райком комсомола и получил направление в артиллерийское училище: добровольцев брали без медкомиссии. Младший лейтенант Бакуров попал на фронт в мае 1942 года, - сначала принял минометный взвод, а через полгода стал командиром батареи 76-мм полковых пушек обр. 1927 года. Эти неказистые на вид пушчонки называли «прощай, Родина»: расчеты двигались в боевых порядках пехоты и при отступлении гибли первыми. Самые страшные бои были на Курской дуге: первые три дня небо было черным от дыма, и казалось, что это была одна долгая сумасшедшая ночь. Запомнилось и форсирование Десны: капитан Бакуров с радистом и группой разведчиков переплыл на правый берег и корректировал огонь батареи. Когда немцы окружили горстку бойцов, он вызвал огонь на себя. В том бою капитан был контужен. Но Героя ему дали не за этот подвиг, а за бои в районе Чернобыля.

Дивизия форсировала Днепр и попала в окружение. С остатками стрелкового полка батарея Бакурова прорвалась к партизанам. Уже в Карпатах, после второго ранения, капитана направили на курсы командиров дивизионов. На фронт 21-летний майор Бакуров вернулся в апреле 45-го и успел еще немного повоевать».

По словам Ирины Заречневой, руководителя музея « Мир времени» Герой Советского Союза Дмитрий Алексеевич Бакуров в последние годы жил в Новосибирске.

- Он долгие годы был другом нашего музея и подарил несколько уникальных экспонатов. Один из них – «Казбек» 1945 года, – говорит Заречнева

Ветеран войны Дмитрий Алексеевич Бакуров умер в прошлом году, немного не дожив до очередной памятной даты – Дня Великой Победы.