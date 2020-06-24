«Чтобы болеть, надо здоровье иметь!»: алтайский писатель о посещении онколога

«Чтобы болеть надо здоровье иметь» - так назвал свой пост в Фейсбуке известный алтайский писатель Анатолий Кирилин, которому пришлось столкнуться с рядом трудностей при записи к онкологу в период пандемии.

Беготня, ожидание, расходы

«К бесконечным очередям в поликлиниках, долгим ожиданиям приема у узких специалистов, отсрочками в получении лекарств, прочими неудобствами в медобслуживании прибавилось еще одно. Теперь для приема у врача (к примеру, онколога) необходимо при себе иметь результаты теста на коронавирус», - сообщает автор поста и дальше описывает мытарства: - Вот ты записался на прием (его дата зависит не от тебя, какую назначат). Надо искать, где сдать пробу на тест. Правильно, в поликлинике по месту жительства. Только ждать результатов вы будете неделю, а то и больше».

Известный алтайский писатель Анатолий КирилинФото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам писателя, он спросил ожидающих в очереди приема у онколога , как они поступали.

- Оказалось, никто меньше недели результатов не ждал. Большинство, так и не дождавшись, пошли сдавать анализы платно, так быстрее, - рассказывает писатель. - Но, понятное дело, недешево. От 1200 до полутора. Не надо забывать, что результаты анализа действительны всего пять дней. То есть совместить бесплатное получение теста и прием к врачу весьма затруднительно. Остается - платно. Так что не только здоровье для беготни и ожиданий нужно больному, а еще и дополнительные средства. Интересно, что еще нового ожидает больных сограждан? - печально резюмирует пациент.

«Это не прихоть онкологов»

Руководство онкодиспансера «Надежда» прокомментировало данную ситуацию: согласно приказам Министерства здравоохранения, все пациенты, направляемые на госпитализацию в стационар в плановой форме, должны иметь при себе результаты анализа на COVID-19 сроком не позднее 7 дней (это касается только госпитализации в стационарные отделения, для поликлинического приема у онколога результатов анализа на COVID-19 не требуется).

- Это не прихоть онкологов, это приказ федерального Минздрава, согласно которому обязаны работать все принимающие пациентов стационары, в том числе и онкологические диспансеры, – подчеркивают в алтайском онкоцентре.

Существует утвержденный перечень исследований, которые обязан иметь при себе пациент при госпитализации в стационар онкологического профиля. Анализ на COVID-19 - это дополнительное исследование к утвержденному перечню, продиктованное объективной необходимостью (эпидемиологической ситуацией).

- Эта мера была принята для безопасности самих пациентов, она совершенно необходима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди онкологических больных, - объясняют в онкоцентре. - Ведь у абсолютного большинства онкопациентов есть тяжелые сопутствующие патологии в связи с тем, что чаще всего онкологическое заболевание возникает и развивается на фоне сниженного иммунитета. А это значит, что заражение коронавирусом для этой категории связано с очень большими рисками для здоровья и жизни, чаще всего гораздо большими, нежели основное онкологическое заболевание. И именно поэтому в условиях, когда приходится выбирать между удобством и безопасностью пациентов, врачи однозначно выбирают последнее.

Также сообщается, что отдельным пациентам из отдаленных сел Алтайского края (у которых нет объективной возможности сдать анализ на COVID-19) онкологи проводят забор биологического материала на анализ самостоятельно.

Также в ответе на запрос «Комсомолки» сообщается о мерах, которые принимаются для снижения неудобств в поликлинике :

- Напоминаем, что для снижения скученности на этажах поликлиники «Надежда», вход пациентов внутрь здания осуществляется за 15 минут до врачебного приема, указанного в талоне. При этом для их удобства на улице установлен специальный шатер с местами для сидения, в которых можно провести время ожидания, укрывшись от солнца или непогоды. Также достаточное количество мест для сидения расположено на уличной территории онкоцентра.

На территории онкоцентра установлен шатер, в котором можно провести время ожидания приема у врача, укрывшись от солнца или непогоды.Фото: Олег УКЛАДОВ

Также для удобства пациентов прием на госпитализацию проводится по графику: для каждого отделения выделен собственный временной интервал. Все пациенты, направляемые на госпитализацию, об этом проинформированы.

- Другое дело, что некоторые пациенты в силу объективных (расписание транспорта) или субъективных («приеду пораньше, зайду первым») причин приезжают не в «свое» время. Естественно им приходится некоторое время ожидать приема, - добавляет руководство онкоцентра.