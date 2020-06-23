2020-06-23T14:03:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 24 июня 2020: больше 60 человек в тяжелом состоянии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 24 июня 2020
Иван ОЛЕКСЮК
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20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Больше 60 жителей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии. Это последние новости о коронавирусе в Барнауле на 24 июня 2020 года. 20 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Прирост заболевших по-прежнему держится на высоком уровне и составляет порядка 70 человек в день.

Специалисты говорят, причина в несоблюдении предписаний – люди не сидят дома, не носят маски (что не удивительно при отсутствии контроля). Только за минувшие сутки выявлено 74 новых случая, а общее число зараженных приблизилось к 3,5 тыс. человек.

Больше половины всех фактов инфицирования приходятся на Барнаул, остальные распредлены по районам. Тем не менее, ситуация позволяет начать оказывать плановую медпомощь. Речь идет о населенных пунктах, где низкий уровень заболеваемости коронавирусом, пневмонией и ОРВИ. Пока это возможно в городах Алейск, Белокуриха, Бийск, Рубцовск, Заринск, Камень-на-Оби и 37 районах края. Там могут ввести первый этап послаблений. В больницах начнут проводить профосмотры, ставить прививки, диспансеризировать, пациентов перенесших острый коронарный синдром и с другими заболеваниями.

За сутки скончалось три человека. Один из них точно связан с коронавирусом, два – с другими причинами. За все время пандемии погибли 58 человек.

- Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 873 человек, - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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