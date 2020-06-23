2020-06-23T09:40:28+03:00
Общество

На Алтае крестный ход до Коробейниково пройдет в необычном формате

Большая часть пути будет автопробегом
Марина КОЧНЕВА
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Традиционный крестный ход до Коробейниковской чудотворной иконы Казанской Божьей матери в этом году станет автомобильным пробегом.Традиционный крестный ход до Коробейниковской чудотворной иконы Казанской Божьей матери в этом году станет автомобильным пробегом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Традиционный крестный ход до Коробейниковской чудотворной иконы Казанской Божьей матери в этом году станет автомобильным пробегом. Шествие людской колонны в населенных пунктах запрещено Роспотребнадзором из-за пандемии.

В православных группах в сети сообщается, что автодвижение осуществляется духовенством Митрополии и к нему можно присоединиться на автомобилях. Также можно проехать путь на автобусах, приобретя билеты по 5000 рублей. В эту плату включается путешествие в автобусе все семь дней Крестного хода и возвращение обратно.

Традиционного размещения участников крестного хода в школах, спортзалах райцентров по пути следования не будет. Крестоходцы смогут остановиться в палатках вне населенных пунктов. Движение Крестного хода по населенным пунктам также запрещено.

- Будем двигаться по лесам, по долам,- пошутил один из священников.

Транспорта сопровождения, полевой кухни также в этот раз не запланировано.

- В целях сохранения традиций пешего хода, по местам традиционных остановок для отдыха будут служиться молебны с акафистом Казанской Божьей матери и ежедневно будет совершаться Божественная литургия по маршруту движения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Алтайской Митрополии.

С остановками, молитвами, автопробегом, перемежающемся с шествием вне населенных пунктов, необычный крестный ход завершится в следующее воскресенье, 5 июля в Коробейниково. В этот день отмечается праздник Коробейниковской Казанской Божьей матери.

Итак, 26 июня воскресным утром от Покровского Собора выдвинутся автомобили Митрополии, а сам Крестный ход начнет свое движение от своротка на село Черницкое ориентировочно в 9.30 - 10.00

- Нюансы с Роспотребнадзором еще согласовываются, поэтому нынешний Крестный ход можно назвать комбинированным компромиссом, - сообщил «Комсомолке» иерей Дмитрий Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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