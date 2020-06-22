В память о народном подвиге на Алтае зажгли тысячи свечей

На мемориале Славы в Барнауле состоялось всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти». 21 июня за час до полуночи были зажжены свечи - в память о мужестве и героизме народа в годы Великой Отечественной войны.

На мемориале присутствовали главы ведомств, политики, чиновники, а также курсанты Барнаульского юридического института МВД России. Они, как и тысячи жителей, зажгли свечи, а также возложили к мемориалу цветы.

- Память о народном подвиге делает нас сильнее и ответственнее за мирное будущее. Эта память является той объединяющей силой, которая помогает нашему многонациональному народу преодолевать любые трудности и уверенно идти вперед. Мы собрались сегодня на Мемориале Славы, чтобы почтить память погибших земляков и отдать дань глубокого уважения ветеранам. Сегодня Алтайский край вместе со всей страной зажигает «Свечи памяти». Низкий поклон всем героям-победителям! Вечная слава павшим! – сказал на открытии мероприятия губернатор Виктор Томенко.

По его словам, Алтайский край дал много героев своей стране. Их имена останутся навечно в летописи страны, края, народной памяти, в наших сердцах.

Общероссийская акция «Свеча памяти» проходит в России с 2009 года в преддверии Дня памяти и скорби. Миллионы свечей зажигаются в окнах домов и на военных мемориалах в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне, начавшейся 22 июня 1941 года.