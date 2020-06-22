2020-06-22T12:19:04+03:00
Общество

«Без обид». Музеи Барнаула начинают работать в необычном формате

Посетителям предлагают предварительную запись
Марина КОЧНЕВА
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Пока учреждения культуры будут работать, так сказать, в осторожном режимеПока учреждения культуры будут работать, так сказать, в осторожном режимеФото: Олег УКЛАДОВ
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На Алтае потихоньку разрешают познавательные «зрелища». На этой неделе откроются двери библиотек, музеев, архивов. Однако пока учреждения культуры будут работать, так сказать, в осторожном режиме.

- Никаких многолюдных экскурсий не будет, - рассказала «Комсомолке» Инна Галкина, директор Алтайского художественного музея.

По ее словам, посетителям будут измерять температуру бесконтактным термометром. Ношение маски – также обязательное условия для входа в музей.

- Кроме того, на экскурсию допускаются не более пяти человек, - подчеркнула Инна Константиновна.

- До конца недели у барнаульцев есть возможность увидеть шикарную выставку: «Диалог, длиною в век» к 150 летию Григория Гуркина,- говорят сотрудники музея. - Среди полусотни работ 26 принадлежат кисти первого художника Алтая, остальные – его ученикам.

- Мы будем работать как обычно, с соблюдением требований Роспотребнадзора о масочном режиме и социальной дистанции, - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в барнаульском музее «Город». – Массовых мероприятий, естественно, не будет.

Посетители этого музея еще успевают увидеть выставку-экспозицию черепов и мумий «Memento mori», которая открылась в марте.

- Без обид, но наш музей будет работать исключительно по записи, - говорит Ирина Заречнева, руководитель музея «Мир времени». Пространства у нас не очень большие, поэтому, максимум, три-пять человек будут запускаться одновременно.

Двери библиотек тоже на этой неделе открываются.

- Конечно, мы будем работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, – подчеркнули в краевой библиотеке имени Шишкова.

Более конкретные подробности сотрудники библиотеки обещали рассказать после того, как получат письмо с разъяснениями из министерства культуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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