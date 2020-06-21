2020-06-21T11:59:02+03:00
Общество

Жители Алтайского края делятся снимками кольцеобразного затмения в соцсетях

Луна покрыла солнечный диск чуть больше чем на 20% [фото+видео]
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: Иван НедоруевФото: Иван Недоруев
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Сегодня, 21 июня, жители Алтайского края могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Пусть явного потемнения средь бела дня и не было, но полюбоваться природным чудом сквозь затемненные приспособления можно было на протяжении почти двух часов – с 13:00 до 14:50 по местному времени.

Солнечное затмение в Алтайском крае.Автор: Sergey Malgota

Фото: Иван Недоруев

Фото: Иван Недоруев

Как рассказали в Барнаульском планетарии, кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда спутник расположен слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце.

Одному из очевидцев удалось заснять отражение затмения Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Одному из очевидцев удалось заснять отражение затменияФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Фото: Наталья Полякова

Фото: Наталья Полякова

- Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается. Частные фазы кольцеобразного затмения видны с территории России и СНГ. В нашем регионе для самостоятельного наблюдения понадобились любительские приспособления, например, закопченные стекла, - отметили в планетарии.

Фото: Sergey Malgota

Фото: Sergey Malgota

Кстати, луна покрыла диск солнца всего на 21-23%. Это совсем немного, поэтому и не было потемнения на улице.

Луна покрыла солнечный диск чуть больше чем на 20% Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

Луна покрыла солнечный диск чуть больше чем на 20%Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

В социальных сетях люди начали делиться своими фотокарточками внеземной магии. Мнения насчет затмения у всех сложились разные:

- В 2008 году было полное затмение - вот тогда было красиво и жутко, а сегодня почти ни о чем, - пишет Наталья Алексеенко.

Фото: Андрей Душевин

Фото: Андрей Душевин

- Через тёмные очки нельзя, этого мало, глаза берегите. Нужно через рентгеновский снимок смотреть, его тёмную часть. Небольшое перекрытие, но всё равно интересно, - поделилась впечатлениями Таня Певина.

Жители Алтайского края делятся снимками кольцеобразного затмения в соцсетях Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Жители Алтайского края делятся снимками кольцеобразного затмения в соцсетяхФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Но, к сожалению, увидеть затмение удалось не всем: облака и тучи местами затянули районы края.

В нашем регионе для самостоятельного наблюдения понадобились любительские приспособления Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

В нашем регионе для самостоятельного наблюдения понадобились любительские приспособленияФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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