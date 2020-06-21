Жители Алтайского края делятся снимками кольцеобразного затмения в соцсетях
Сегодня, 21 июня, жители Алтайского края могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Пусть явного потемнения средь бела дня и не было, но полюбоваться природным чудом сквозь затемненные приспособления можно было на протяжении почти двух часов – с 13:00 до 14:50 по местному времени.
Солнечное затмение в Алтайском крае.Автор: Sergey Malgota
Фото: Иван Недоруев
Как рассказали в Барнаульском планетарии, кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда спутник расположен слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце.
Одному из очевидцев удалось заснять отражение затменияФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Фото: Наталья Полякова
- Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается. Частные фазы кольцеобразного затмения видны с территории России и СНГ. В нашем регионе для самостоятельного наблюдения понадобились любительские приспособления, например, закопченные стекла, - отметили в планетарии.
Фото: Sergey Malgota
Кстати, луна покрыла диск солнца всего на 21-23%. Это совсем немного, поэтому и не было потемнения на улице.
Луна покрыла солнечный диск чуть больше чем на 20%Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
В социальных сетях люди начали делиться своими фотокарточками внеземной магии. Мнения насчет затмения у всех сложились разные:
- В 2008 году было полное затмение - вот тогда было красиво и жутко, а сегодня почти ни о чем, - пишет Наталья Алексеенко.
Фото: Андрей Душевин
- Через тёмные очки нельзя, этого мало, глаза берегите. Нужно через рентгеновский снимок смотреть, его тёмную часть. Небольшое перекрытие, но всё равно интересно, - поделилась впечатлениями Таня Певина.
Жители Алтайского края делятся снимками кольцеобразного затмения в соцсетяхФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
Но, к сожалению, увидеть затмение удалось не всем: облака и тучи местами затянули районы края.
В нашем регионе для самостоятельного наблюдения понадобились любительские приспособленияФото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU