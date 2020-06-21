Уникальная собака служит на Алтае: бордер-колли чувствует вибрацию почвы

21 июня отмечается День кинолога. На Алтае полицейским помогают нести службу больше 100 служебно-розыскныхсобак. Среди привычных немецких и бельгийских овчарок, лабрадоров и спаниелей выделяется единственная бордер-колли по кличке Лиззи-Лайт.

Ее наставник – младший инспектор-кинолог Татьяна Томлоп. По ее словам, Лизу (как она ласково называет свою подопечную) купили два года назад. Полуторамесячного щенка взяли как экспериментальную собаку для Центра кинологической службы. Раньше с такой породой здесь не работали. Но потребовался новый «кандидат», который может работать по трупам, без вести пропавшим, погибшим, или в отношении которых совершено убийство, и по следам крови.

Поиск пропавших

- Бордер-колли невысокая, легкая, быстрая, выносливая и очень-очень доброжелательная, - делится Татьяна. - В конце каждого лета для Лиззи наступает «горячий» период: много пропавших без вести грибников. К счастью, большая часть таких историй заканчивается благополучно. Пожилых грибников находят в 15-20 километрах от дома, ослабленных, но живых и здоровых.

У собаки должна быть физподготовка как у космонавта.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В таких поисках собака много работает одна, без кинолога.

- Я иду по лесной тропинке, она при этом активно обследует всю прилегающую территорию. Должна уйти вправо, влево на достаточно большое расстояние, самостоятельно осмотреть все вокруг, вернуться или «позвать» меня, если нашла что-то подозрительное, - говорит Татьяна.

В поисках собака проходит расстояние в несколько раз больше, чем человек – это не один километр. Помимо физподготовки нужна еще и выдержка - Лиззи часто натыкается на грибников, и даже если человек испугался, пытается что-то кинуть в нее, защититься, она не должна проявлять агрессию. С этим не возникает проблем – добродушный характер стал уже особенностью породы.

Кошки-провокаторы

- Нередко участвуем в обысках в частных домах. А там несколько кошек! С другими породами это может сорвать весь процесс, но Лиззи всегда на высоте, - улыбается Татьяна, - она даже не обращает на них внимание и спокойно обследует квадрат за квадратом.

Как-то Лизи пришлось участвовать в обыске при раскрытии убийства. Обычная сельская веранда. Лиззи обошла помещение и застыла на одном месте. Там все завалено досками, разобрали завалы – там ничего. Обычный земляной пол. Никаких подозрительных следов – свежей земли или грунта другого цвета.

- Лиззи зашла на освобожденный участок и не уходит. Копнули в нескольких местах. Возле одной выемки собака вновь легла. Копнули еще. Ничего. Но она не уходит, показывает: «копайте дальше». Стали копать дальше, обнаружили перекрытый и закопанный погреб с лестницей. Спустились за ней и обнаружили тело убитого. Уникальная собака, она не только запах крови идентифицирует, но и чувствует вибрацию почвы под собой – есть там выемка или нет! – уверяет кинолог.

Помощница детектива

Были случаи, когда служебная собака помогала оперативным сотрудникам правильно выбрать направление работы. Например, на одном из перекрестков дороги обнаружили обувь разыскиваемого. И непонятно, то ли человек в ДТП пострадал, то ли еще что-то произошло. Если в ДТП, то должны остаться следы крови, тогда нужно отсматривать камеры видеонаблюдения, искать транспорт, который проходил по трассе. Это несколько часов, а то и дней работы. Но Лиззи четко показала, что следов крови на обуви нет. Тогда было принято решение искать в другом направлении.

- Прежде, чем звать эксперта-биолога, Лиззи должна сначала найти следы, даже если нет видимых пятен, - делится Татьяна Томлоп. – Представьте, следы могли скрыть, или, к примеру, если в сарае 33 топора, а один из них, тщательно вымытый, был орудием убийства, она сразу найдет его. Это поможет сэкономить время и не обследовать то, что не имеет значения.

Следы крови и трупы – не самая праздничная тема, но есть и истории со счастливым концом. В одном из сел Алтайского края пропала пожилая женщина. Когда перечислили возраст и болезни, кинолог, конечно, настроилась на поиск тела – времени прошло много, и надежды было мало.

- Но Лиззи нашла бабушку в заброшенном колодце. Пожилая женщина не заметила его и провалилась туда. Сначала ее никто не слышал, а потом сил звать на помощь не осталось. Лизи ее быстро нашла! Бабушке оказали всю необходимую помощь, и трагедии удалось избежать, - рассказала Татьяна.

По материал пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.