2020-06-20T06:36:41+03:00
Общество

В День летнего солнцестояния на Алтае можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Самое главное, чтобы на небе не было облаков
Анна СЕМИНА
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Частичное солнечное затмение можно будет увидеть с 13.00 до 14.50 по местному времениЧастичное солнечное затмение можно будет увидеть с 13.00 до 14.50 по местному времениФото: Олег УКЛАДОВ
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День летнего солнцестояния у разных народов издревле считался праздником. В этом году он совпадает с еще одним астрономическим событием – солнечным затмением.

Самый длинный день

Летнее солнцестояние приходится на 21 июня. Это будет самый длинный день и самая короткая ночь в году.

- Движение небесного светила по эклиптике в эти дни как бы «приостанавливается», астрономически такое означает, что Солнце достигает самой высшей точки, после чего начинает как бы обратное движение. В ближайшие 2-3 суток до и после этого дня его высота изменяется незначительно. Во время летнего солнцестояния Земля наклонена своей осью к плоскости эклиптики на 23,4 градуса и обращена к Солнцу северным полюсом. В северном полушарии наступает астрономическое лето: самый длинный световой день и самая короткая ночь в году, - рассказывают в барнаульском планетарии.

Кольцеобразное солнечное затмение

Если солнцестояние происходит каждый год, то в астрономическое событие – кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в этот же день, все же редкость. Оно случается тогда, когда Луна отходит от Земли на максимально возможное расстояние и поэтому может перекрыть собою Солнце.

- Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается, - рассказывают в планетарии.

Лучше всего затмение в этом году будет видно в Центральной Африке, Азии, Индии, Китае, в акватории Тихого океана. А вот на большинстве территории нашей страны – лишь частично.

В Алтайском крае Луна перекроет Солнце примерно на 21-23%. При этом увидеть затмение невооруженным взглядом все же не получится. Во-первых, это небезопасно для глаз, а во-вторых, без специального затемнения вы все равно не сможете ничего рассмотреть. Конечно же, третий аспект, который должен совпасть – это безоблачная погода. В противном случае все равно ничего не будет видно.

Затмение можно будет посмотреть 21 июня с 13.00 до 14.50 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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