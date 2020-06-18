В Бийске накрыли нарколабораторию по производству «синтетики»

Бийские полицейские накрыли подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков. Организатором оказался предприимчивый 29-летний житель с хорошей репутацией – без судимостей, зато с высшим образованием.

Парень нашел инструкцию, как готовить мефедрона в «Даркнете», закупил сырье, из которого должно было получиться четыре килограмма «синтетики». По цене это минимум 3 млн рублей.

Бийские полицейские накрыли подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- Их задержали полицейские. Во время обыска правоохранители изъяли свертки с гашишом, кокаином, экстази, «скоростью» и галлюциногенными грибами, а также порядка 100 литров реактивов, пригодных для дальнейшего изготовления синтетических наркотиков. Кроме того в гараже хранились упаковочные материалы, пакеты, рулоны изоленты, весы, ноутбук, сотовый телефон и модем, с помощью которых осуществлялась онлайн продажа наркотических веществ, - пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Бийские полицейские накрыли подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сбывать товар они собирались через интернет. Тем более, что опыт уже был - еще в ноябре 2018 года организатор начал работать закладчиком: забирал в тайниках оптовую партию наркотика, фасовал и размещал в укромных местах. Спустя несколько месяцев он решил изготавливать запрещенные вещества самостоятельно.

- Изучил вопрос в интернете, выяснил, где купить необходимые реактивы и оборудование. Преступными планами по производству зелья молодой человек поделился с приятелем, который до этого помогал ему в нелегальном бизнесе. Позже наркодельцы нашли гараж, который переоборудовали под химическую лабораторию.

Бийские полицейские накрыли подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков.Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сейчас они сидят в СИЗО, следственным управлением МУ МВД России «Бийское» возбуждено уголовное дело по пунктами «а», «г» частью 4 статьи 228.1 УК РФ о производстве и сбыте наркотиков. Уголовное дело направлено в суд. Их могут лишить свободы на срок до 20 лет.