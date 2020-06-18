Алтайские туристы готовятся штурмовать черноморское побережье

Жители Республики Алтай и Алтайского края, несмотря на красоты собственного региона, все же предпочитают отдыхать где-то за пределами. Еще лучше, если где-нибудь в тепле, на море, на песке...

Прямые и стыковочные

Радостная новость пришла из Республики Крым: власти полуострова с 15 июня сняли ряд ограничений. Правда, как в любой бочке пока не обходится без дегтя: снять-то сняли, но не для всех. Пока беспрепятственно заселиться в гостиницы могут только те, кто проживает непосредственно на полуострове. У приезжих из других регионов такая возможность появится только с 1 июля. Тем не менее, так как обязательную самоизоляцию для них уже отменили, многие арендодатели уже готовы к приему гостей. Помимо этого уже с этого понедельника возобновили работу кафе, рестораны, открытые бассейны, спортзалы, музеи и аттракционы. Так что самое время паковать чемоданы и вперед за золотистым загаром.

Крым начинает снимать ограничения для туристовФото: Анна СЕМИНА

Добраться до Симферополя можно на самолете. Это самый удобный вариант. Правда, некоторые авиакомпании из-за тяжелой эпидемиологической обстановки приняли решение отменить прямые полеты из Барнаула до конца июня. На данный момент известно о том, что рейсы «Уральских авиалиний», запланированные на 16, 23, 30 июня, не состоятся.

Nordwind предлагает билеты от 9107 рублей в одну сторону. Из Барнаула самолет отправляется в 9.35 по местному времени. Время полета 5 часов 20 минут. Путешествия доступны с 25 июня.

Помимо этого можно слетать в Крым через стыковочные рейсы. Стоимость билетов при этом мало чем будет отличаться от прямого авиасообщения (от 17 тысяч рублей с багажом), но в некоторых случаях в пути придется провести около суток или даже больше.

Крым начинает снимать ограничения для туристовФото: Анна СЕМИНА

Долго, но надежно

Пожалуй, самый надежный и вместе с тем самый долгий вариант как добраться до моря – это поезд. Прямого сообщения Барнаула с Симферополем нет. Так что придется ехать с пересадкой в Москве. Поезда отправляются через день. До конца июня можно приобрести билет от 4,5 тысяч на человека (плацкарт), а с июля билеты подорожают еще на две тысячи. В пути пассажирский состав находится два дня 11 часов.

Из Москвы до Симферополя также ходит поезд. Билеты на него начинаются от пяти тысяч рублей. Путь составит один день девять часов. Но есть и поезда с пересадками.

Крым начинает снимать ограничения для туристовФото: Анна СЕМИНА

Увы, назвать экономичным этот вариант не поворачивается язык. Тем более что в общей сложности в пути житель Алтайского края может провести почти восемь дней. У среднестатистического человека – это половина отпуска. Так что выбрать поезд может, скорее всего, только отчаянный романтик, который без стука колес не представляет свой отдых.