Тест на выживание: как сельский туризм на Алтае переживает кризисы

Умение подстраиваться под изменчивый мир не раз помогали жительнице Чарышского района Алтайского края Ларисе Пастуховой и ее супругу Сергею остаться в бизнесе. Вот и сейчас, в период пандемии владельцы туристического комплекса, который пока что простаивает по всем известным причинам, бодро заверяют – «Не беда! Еще успеем нагнать упущенную прибыль!». Их бы оптимизма всем остальным – не так был бы страшен этот коронавирус, как им пугают!

Из архива Ларисы Пастуховой

Начинали с сельских магазинов

Лариса и Сергей Пастуховы в свое время закончили Алтайский институт искусств и культуры. Там, кстати, они и познакомились. Ну а после он предложил возлюбленной уехать вместе в село – родной Сентелек (Чарышский район). Свой «шалаш» на постоялом дворе бизнесмены построили чуть позже, сначала молодая пара занялись торговлей.

- Это были 90-е годы, когда только-только начало развиваться частное предпринимательство. В районе в то время вообще не было частных магазинов. И мы стали первыми, кто их открыл. Постепенно расширились до трех точек, - вспоминает Лариса.

Торговали продуктами, хозтоварами, косметикой и т.д. Всё шло хорошо до 2008 года, пока частников не стали выдавливать федеральные торговые сети. Нужно было придумывать что-то новенькое.

Обслуживают туркомплекс Пастуховы сами, своей семьей, без привлечения наёмной силыФото: из личного архива героя(ев) публикации

Банька на колесах и избушка 1939 года

- Сельское хозяйство нас никак не привлекало. Не наше это. Хотелось чего-то творческого – не зря ведь институт культуры закончили. В итоге решили попробовать заняться туристическим бизнесом. Поток диких туристов в район уже тогда был большой. При этом после себя они оставляли кучи мусора. Сама ситуация подсказала, что нужно начать развивать цивилизованный отдых в наших краях, - рассказывает Лариса.

Пастуховы были первопроходцами в этом деле. В 2008 году открыли свой первый кемпинг, арендовав 1,5 га муниципальной земли на берегу Чарыша. Крутились, как могли: сдавали места под стоянку, придумали передвижную баню на колесах.

Из архива Ларисы Пастуховой

- Поняв, что нам все это реально нравится, доставляет удовольствие, решили продолжить, - признается Лариса. - Это ведь очень важно, чтобы твое дело тебя захватывало.

На следующий год Пастуховы выкупили рядом с берегом участок с деревянной избушкой 1939 года постройки площадью 24 кв. метра. Кстати, домик этот до сих пор жив – его отреставрировали, привели в порядок территорию, сейчас здесь разбит туркомплекс.

- В 2009 году я прочитала в газете, что в Алтайском крае приняли ведомственную целевую программу по сельскому туризму. А это значит, что можно было получить от государства деньги на развитие бизнеса. Я быстро собралась и поехала в Барнаул в управление по сельскому хозяйству – тогда они этим занимались. Рассказала о себе, своих планах. Видимо, я настолько горела своим делом, что мне все одобрили! Дальше – больше, мы стали участвовать во всевозможных госпрограммах для сельского туризма! Это давало отличную финансовую поддержку, - признается Лариса.

Однако столь активная жизненная позиция Пастуховых поначалу пришлась не к душе местным жителям. Любое новшество в деревне воспринималось в штыки, как покушение на родные просторы. Пришлось на деле доказывать, что туризм в Сентелеке – это то, благодаря чему район может жить и развиваться. Сейчас, глядя на семейную пару бизнесменов, и другие местные жители стали строить в своих усадьбах летние домики для туристов, предлагать различные туристические услуги, организовывать кемпинги и т.д.

Ежегодно семья предпринимателей получают по программе поддержки сельского туризма (была принята в 2009 году – прим.авт.) 50-150 тысяч рублей. Были и более весомые вложения. Так, например, в 2013-2014 году удалось получить грант в размере 1 млн. рублей, а также субсидии на строительство инфраструктуры на туркомплексе.

Из архива Ларисы Пастуховой

Пандемия - не беда!

Бизнес-тренеры говорят, что любой кризис – это своеобразный тест на выживание: слабых убивает, сильных делает еще сильнее. Самым тяжелым периодом Лариса называет … нет, вовсе не нынешнюю пандемию коронавируса, а паводки. В 2014 году наводнение накрыло Чарышский район.

- В тот момент мы только начали строить новый туристический дом – купили лес, пригнали технику. Причем средства были выделены по одной из госпрограмм и мне необходимо было отчитаться за них. А тут грянул паводок и все бревна попросту уплыли прямо у нас на глазах, - вспоминает предпринимательница. – Мы были в полном шоке! Спасибо управлению по туризму – не оставили нас в беде, выдали субсидию, благодаря которой мы смогли заново все купить.

Через два года вновь паводок – снова убытки. Но любые трудности эту семейную пару бизнесменов только закаляли. Поэтому пандемия для них – вообще не проблема.

- Да, финансово от простоя мы, конечно, теряем. Но я искренне вам скажу, что мы – оптимисты. Причем неисправимые. Поэтому сейчас выстраиваем более жесткий график приема туристов. Придется в два раза больше работать, даже не знаю, будет ли хватать время на сон и отдых. В любом случае постараемся нагнать упущенные месяцы, - говорит Лариса.

Кстати, обслуживают туркомплекс Пастуховы сами, своей семьей, без привлечения наёмной силы. Поэтому работы всегда много – надо успеть и порядок в домиках навести, и территорию поддерживать на уровне, а еще вечерком заварить ароматный чай из местных трав для туристов и поговорить с ними по душам…

- На самом деле я очень благодарна сложившейся ситуации за то, что она дала нам возможность сделать то, до чего не доходили руки – например, провели свет в «Ауловские плесы», начали строить новый гостевой домик. А еще в рамках антикризисной поддержки фонд «Мой бизнес» одобрил нам заявку на разработку сайта – так что скоро у нас будет своя страничка в интернете. Из любой ситуации нужно уметь извлекать выгоду, сидеть сложа руки – вообще не вариант, - говорит Пастухова.

К Пастуховым едут отдыхать туристы из Питера, Москвы, Севастополя и других регионов. Как только гости подъезжают к туркомплексу, разуваются и практически больше не надевают обувь те две недели, которые здесь находятся. Говорят, что мягче травушки муравушки нигде не встречали…

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