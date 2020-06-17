Авиакомпании начинают возить туристов на Алтай

Эпидемия коронавируса, конечно, в России еще в самом расцвете, но жизнь не стоит на месте и лето, как традиционный сезон отпусков мало кто хочет пропускать. Да к тому же в некоторых регионах обстановка более или менее стабильная и позволяет снять ряд ограничений. Среди них – Республика Алтай.

Одной из первых сигнал для путешественников подала авиакомпания «Уральские авиалинии». По информации с официального сайта перевозчика, она запускает направление в Горно-Алтайск из Екатеринбурга и Москвы.

- Рейс Екатеринбург-Горно-Алтайск начнет выполняться с 19 июня два раза в неделю по понедельникам и пятницам, а Москва-Горно-Алтайск - с 1 июля четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, - говорится в сообщении.

Билеты уже поступили в продажу. Так на сегодняшний день на тарифе «туда-обратно» из столицы добраться до республиканского центра можно за шесть тысяч рублей. Таким образом, с учетом страховки путешествие обойдется в 12,5 тысяч рублей на человека. Вылет из Домодедово в 8 утра по местному времени. Время в пути составит 4 часа 15 минут. Прибытие в 16.15 (местного времени). Из Горно-Алтайска самолет отправляется в 17.20. Время полета 4 часа 45 минут. Приземление в Москве в 18.05.

Билеты из Екатеринбурга также по тарифу туда-обратно на сегодняшний день начинаются от 6839 рублей в одну сторону. Таким образом, с учетом страховки билет на одного обойдется в 15,5 тысяч. Вылет из Екатеринбурга в 7.25 утра. Время в пути 2 часа 35 минут. Приземление в 12.00 по местному времени. Из Горно-Алтайска рейс уходит в 13.05. В воздухе самолет пробудет 2 часа 50 минут.