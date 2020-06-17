Барнаул может получить звание «Город трудовой доблести»

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 1 марта 2020 года подписан федеральный закон, который устанавливает почетное звание «Город трудовой доблести». Один из претендентов - столица Алтайского края город Барнаул.

Героизм и самоотверженность

«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - говорится в документе. На звание претендуют города, жители которых проявили героизм не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и в тылу. Решение о присвоении звания примет российский оргкомитет «Победа».

Из Барнаула на фронт ушло более 40 тысяч человек, домой не вернулись более 15 тысяч барнаульских солдат. За боевые подвиги 27 жителей краевой столицы получили звание Героя Советского Союза. Наши дивизии принимали участие в обороне Москвы, прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской, Курской, Орловской битвах, в форсировании Днепра и освобождении левобережья Украины, в наступательных операциях в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, в штурме Берлина.

В военные годы Барнаул приобрел совершенно новый индустриальный облик, и многие предприятия работают по сей день.

Барнаул в годы Великой Отечественной войны стал настоящей опорой для армии. В город перевезли более 100 предприятий, на которых работали 117 тысяч человек. Здесь выпускали: патроны, гранаты, корпуса артиллерийских снарядов, танковые двигатели, ткань для армейского обмундирования, парашютную ленту.

В годы войны Барнаульский меланжевый комбинат производил ткани только для военных нужд. Было выпущено 137 млн метров ткани, которой БМК одел бойцов 50 дивизий.

За годы войны овчинно-шубная и швейная фабрики поставили полушубки и обмундирование для 2,5 млн фронтовиков, сапоговаляльная и обувная фабрики обули 1,5 млн бойцов.

Не зря историки говорят, что каждый второй винтовочный патрон был изготовлен в нашем городе. Ради фронта и победы барнаульцы работали по 12 часов в сутки. Для работы новых предприятий, конечно же, нужна была рабочая сила. За станки вставали как сами барнаульцы, дети, женщины, пожилые люди, так и мобилизованные жители ближайших районов края.

Кроме того, в годы войны в Барнауле функционировало 16 госпиталей на 5050 коек. Мест катастрофически не хватало, поэтому под них переделывали здания школ.

Эвакуация предприятий

Вместе с этим на территории города активно развивалась оборонная промышленность. Один только станкостроительный завод поставил на фронт более одного миллиарда патронов, а это больше, чем патронные заводы царской России в первую мировую войну.

Первые эшелоны с демонтированным оборудованием эвакуированных заводов стали приходить в Барнаул в июле - августе 1941 года. Процесс был хаотичный: само оборудование поступало неравномерно, разрозненно, некомплектно, подъездных путей не было, производственных помещений не хватало, были проблемы с электроэнергией. Первое время предприятия размещались на пустующих площадях, на окраинах северной и северо-восточной части города, причем прямо под открытым небом. После их наладки выяснялась другая проблема - нет квалифицированных кадров. Для работы на этих предприятиях в 1942 году было мобилизовано 3608 человек. Благодаря их самоотверженному труду эвакуационное производство было запущено, и все эти годы наши рабочие поставляли продукцию на фронт.

За годы войны в Барнаул были переброшены силы Харьковского и Сталинградского тракторных заводов. На их базе был создан завод № 77, позднее ставший «Барнаульским заводом транспортного машиностроения» (ныне - АО «Барнаултрансмаш»). Рабочие занимались производством двигателей для танков, в том числе для легендарного Т-34.

Сюда же эвакуировали одесский завод «Комсомолец» и союзный завод кузнечно-прессового оборудования (позднее - Барнаульский завод механических прессов). На фронт он поставлял минометы и запасные части для танков и сельхозмашин.

Барнаульцам предлагают проголосовать за присвоение краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести».

С 1941 года в цехах Барнаульского вагоноремонтного завода разместилось оборудование эвакуированного Днепропетровского вагоноремонтного завода. В годы войны выпускались корпуса артиллерийских снарядов. Спустя год предприятие наградили орденом Трудового Красного Знамени.

И это далеко не полный список. В военные годы Барнаул приобрел совершенно новый индустриальный облик, и многие предприятия работают по сей день.

- Я надеюсь, что у Барнаула довольно высокие шансы получить почетное звание. Вклад Барнаула в Победу был очень велик. Вся его промышленность была нацелена на работу на оборону. Историки насчитывают 14 крупных предприятий, которые были эвакуированы из западных районов страны, здесь же работали госпитали, перевезли два театра, высшие учебные заведения, но все же самое главное, что Барнаул дал фронту, - вооружение и солдаты, - резюмирует Валерий Скубневский, доктор исторических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Барнаульцам предлагают проголосовать за присвоение краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести». Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля на 135 счетных участках, границы которых совпадают с избирательными. С 25 по 30 июня горожане смогут проголосовать с 16 до 20 часов, а 1 июля с 8 до 20 часов. Проявить свою гражданскую позицию могут все жители города, начиная с 14 лет. Для этого достаточно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.