2020-06-16T13:53:30+03:00
Общество

Барнаульская группа «Дубовая роща» поздравила танцора диско Митхуна Чакроборти с юбилеем

Культовому индийскому актеру исполнилось 70 лет
Марина КОЧНЕВА
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Скриншот публикации/ https://vk.com/dubovoe_ruСкриншот публикации/ https://vk.com/dubovoe_ru
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16 июня празднует юбилей великий и могучий индийский актер Митхун Чакроборти. Тот самый резвый танцор диско, заставляющий сентиментальных барышень заливать слезой пол в кинозалах. В связи с этой знаменательной датой барнаульская группа «Дубовая роща» выступила с следующим заявлением (по традиции идиотским):

«Уважаемый господин Митхун Чакраборти!

От лица сибирского творческого объединения «Дубовая роща» и всех людей доброй воли позвольте нам поздравить вас с вашим славным юбилеем. Ваши великолепные персонажи в кино и незабываемые песни помогают многим людям мира встать на путь самосовершенствования и вдохновляют на новые личные и общественные достижения».

После этих напыщенных и «отстойных» слов «дубовики» преподносят красавчику Митхуну музыкальный подарок – песню «Весёлая чакробортиада»! Звезда в этом музыкальном произведении упоминается лишь однажды:

Вдруг Митхун вскричал внезапно:

"Вижу, вижу дельтапланы,

Что летят гусиным клином

С эНЛОнавтами на крышах."

Этот же текст на английском вместе с песенкой музыканты осмелились выслать самому юбиляру, надеясь, что тот, забыв о годах, подпрыгнет от радости, так же как прыгал в своих кинолентах.

На сайте группы «В контакте» между тем организовано анонимное голосование на тему «Лучший фильм с участием нашего Митхуна». Предлагаются «Танцор диско» (1982), «Коммандос» (1988), «Месть слона» (1997), «Ташкентское дело» (2019), «Жил был пес» (1982 ). На момент написания новости лидировал советский мультфильм «Жил, был, пес», где знаменитый актер делал озвучку на хинди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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