Мария Шукшина раскритиковала родственников водителя, погибшего в аварии с Ефремовым

Старшая дочь алтайского писателя, актера и кинорежиссера Василия Шукшина Мария Шукшина раскритиковала семью погибшего в аварии с Михиалом Ефремовым Сергея Захарова. Буквально на следующий день после его смерти их пригласили на центральные телеканалы, и они не отказались.

В этой истории киноактриса и телеведущая Мария Шукшина увидела и свою проблему – она уже давно отказалась участвовать во всевозможных ток-шоу, но вместе с тем ее ближайшие родственники регулярно появляются в телевизоре.

- Беда происходит в стране! Беда со всем нашим обществом! Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым-Борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания? – пишет она в своем посте на странице в Facebook. - Так же, как я не понимаю своих родственников, которые давным-давно превратили страдания в бизнес, несмотря на мое категорическое неприятие этого…

По поводу аварии с участием Михаила Ефремова, высказалась уже добрая половина представителей отечественного шоу-бизнеса. Причем одни искренне защищают актера, тот же скандалист Алексей Панин заявил, что Ефремова ни в коем случае нельзя сажать в тюрьму, а если это действительно произойдет, то он готов пойти вслед за ним.

- Таких артистов, как Ефремов, очень мало. Если человек погиб по вине Ефремова, это страшно. Но нельзя такого человека сажать в тюрьму. Если Михаила Ефремова посадят, я пойду с ним, — заявил Панин.

А вот вторая половина либо уходит от ответа, либо настаивает на справедливом наказании, а это, как говорят в правоохранительных органах, как минимум 12 лет колонии – это то, что может грозить Михаилу Ефремову.

- Поверьте мне, я знаю Мишу, больше всего он наказал себя сам, как человек с совестью, он будет бичевать себя до конца своих дней. Он виноват, и он понесет наказание, и будет сидеть в тюрьме. Он тяжко согрешил, - продолжает Мария Шукшина. - Люди в комментариях негодуют, жаждут мести и суровых наказаний. Они злы и устали от несправедливости и безнаказанности богатых и влиятельных. Вот только они не понимают, что это не Михаил Ефремов - источник несправедливости и людской обиды, не он уйдёт от наказания, а те, кто умело переводит ваш гнев с себя на него. Это они и их дети уходят от наказаний, это они - причина ваших разочарований в добре и справедливости.

Тем не менее, обращаясь к семье погибшего Сергея Захарова Шукшина признавала их простить Ефремова и принять его «извинения».

- Царствие небесное Сергею Захарову... Его уже не вернёшь, но я хотела бы обратиться к его родственникам. Прошу вас, примите раскаяние Михаила! Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его, но не принимайте денег от иуд, они вам не принесут пользы. Примите его деньги в помощь маме и внучке, которым Сергей помогал. Это не продажа его памяти и не освобождение от наказания Михаила, - резюмирует телеведущая.

В завершение она посоветовала им лучше сходить в церковь, а не переживать горе на глазах у всей страны.

- Господь уже наказал Михаила, оставив его в живых... с таким грузом... – говорит Шукшина.

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