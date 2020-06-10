2020-06-10T08:32:45+03:00
Дом. Семья

Пес сошел с ума? Барнаульцы засняли видео, как собака собирает и ест жимолость

Ветеринары рассказали об этом и других «бзиках» животных
Иван ОЛЕКСЮК
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Овчарка ест жимолость.Овчарка ест жимолость.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Жительница Барнаула, редактор алтайской «Комсомолки», опубликовала необычное видео, на котором ее овчарка ест жимолость – сначала с ладони, а потом и вовсе самостоятельно с куста.

- Наша собака не просто любит жимолость, но и собирает ее сама, - пишет на своей странице Ольга Ведерникова.

Барнаульцы комментируют видео:

- Каждая собака немного медведь.

- Молодец пёсик, знает, чем выводить радиацию и токсины из организма. Пёс за ЗОЖ!

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Наша собака не просто любит жимолость, но и собирает ее сама)))
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Мы спросили опытного ветеринара, с чем может быть связано такое поведение.

- Это может быть пищевое пристрастие, - говорит барнаульский ветеринар Антонина Мартышкина. - У животных тоже есть свои вкусы, например, у меня овчарка обожает мандарины. Положишь перед ней кусок мяса и мандарин, она выберет фрукт. А по крыжовнику так вообще сходит с ума – нам приходится кусты огораживать, потому что она все объедает и даже носа себе не оцарапает. Если собака раньше никогда не ела жимолость, а тут начала, возможно, она пытается таким образом нормализовать себе пищеварение – животные ведь ближе к природе и таким образом регулируют свое самочувствие.

По словам руководителя центра помощи диким животным Артема Кучера, практически у каждого животного есть свой «бзик» - например, некоторые кошки сходят с ума по огурцам, а особые эстеты даже выкапывают морковку с грядок и воруют помидоры. И это еще не самый плохой вариант, потому что среди представителей фауны есть и настоящие гурманы, которые объедают с кустов клубнику.

- Жимолость для собак безвредна. Разве что давление упадет, если собака переест ягоды, - говорит специалист.

Кстати, животные-гурманы, поедающие ягоды или, например, огурцы прямо с грядки (это очень любят делать кошки!), могут быть проблемой похлеще вредителей. Если собаки еще могут смириться с тем, что их посадят на привязь, то кошки – никогда. Да и как запрешь пакостливого соседского кота? Выход, тем не менее, есть!

- Кошки боятся воды и шума, - говорит ученый-биолог АлтГУ, фелинолог Татьяна Антоненко. - Поэтому идите в детский магазин и покупайте водяной пистолет – грядки придется защищать оружием с руках. Главное, помните, наказание должно быть произведено здесь и сейчас – отсроченный «расстрел» не сработает. Суть в том, что кошку нужно напугать в момент совершения «преступления» - расставьте металлические банки, установите фольгу, чтобы они шумели, когда воришка проберется на вашу грядку. Только так можно отвадить их. Ну, или смириться, что часть урожая будет потеряна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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