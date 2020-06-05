Сколько жильцы энергоэффективных домов Барнаула экономят на коммуналке

С каждым город в России становится все больше энергоэффективных домов. Неожиданно для себя лидером по ремонту многоквартирных домов по данной технологии стал Алтайский край.

Только в одном Барнауле за последние два года по новой технологии отремонтировали десять многоэтажек и еще на 12 объектах работы продолжаются. Такие данные предоставляет Фонд содействия реформированию ЖКХ. Эта система уже доказала свою эффективность, так что в целом по стране на текущий год было принято в два больше заявок, чем в 2019-м.

Выгода есть

Опыт Алтайского края даже продемонстрировали в сюжете Первого канала. В частности, «героем» выпуска стала многоэтажка, где уже завершаются работы по гидроизоляции крыши, а в подвале налажено и успешно работает погодозависимое оборудование. Суть его заключается в том, что оно живо откликается на температуру внешней среды и оперативно меняет градус в радиаторах отопления. Благодаря этому во внезапную весеннюю или осеннюю жару люди не «отапливают» улицу, как это часто бывает, а в морозы наоборот погода в доме становится максимально комфортной. Конечно же, приятным бонусом становится и счет за отопление. Так как градусы меняются в зависимости от климатических особенностей, то и плата меньше.

- Я сравнил квитанции за 2019-й и этот год. В прошлом у меня за отопление вышло 5229 рублей, а в 2020-м 3734 рубля. Вот вам экономия почти в полторы тысячи рублей, - рассказывает житель дома на ул. Антона Петрова.

При этом нет никакой необходимости каждый раз звонить в управляющую компанию и просить прислать мастера, который отрегулирует подачу тепла. Техника делает это автоматически.

Кстати, жильцы дома шли к решению сделать энергоэффективный капремонт три года. Все дело в том, что, пожалуй, одна из главных причин – его стоимость. Да, он в несколько раз дороже обычного, а перспектива сэкономить где-то в будущем мало привлекает, но когда люди видят реальные изменения у соседей в квитанциях, то они начинают задумываться. Есть еще один «бонус» - что часть затрат берет на себя Фонд содействия реформированию ЖКХ – до 80%. Такую господдержку может получить любой дом.

Если идея модернизировать дом есть, но вместе с тем есть и опасения, что можно попросту не потянуть, то для этого на специальном сайте есть сервис, который поможет сделать все расчеты.

- Мы организовали сервис, когда можно любому собственнику, представителю дома, оттестировать свой дом, — рассказывает заместитель генерального директора ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк. — На сайте реформа ЖКХ есть методические пособия. Здесь даже можно рассчитать – сколько вы будете экономить.

Как показывает практика, собственники многоквартирных домов, благодаря всей этой умной системе, могут сэкономить на ОДН на электричество около пяти тысяч киловатт в год.

Условия участия

Ну а коль уж на общедомовом собрании вы решили, что настало время что-то менять, то в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации, предусмотрены следующие виды работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- ремонт инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения;

- повышение теплозащиты дверей и окон мест общего пользования;

- установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения;

- замена осветительных приборов в местах общего пользования на энергоэффективные.

Если ваш дом претендует на получение финансовой поддержки со стороны Фонда, то он должен отвечать следующим критериям:

- не должен являться аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, эксплуатироваться более 5 и менее 60 лет;

- должен быть оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов и расчет по ним должен осуществляться непрерывно в течение года, предшествующего дате утверждения региональной программы;

- отсутствие финансирования капремонта за счет средств регоператора, сформированных за счет взносов на капремонт собственников помещений другого многоквартирного дома.

Также ТСЖ должны выполнять ряд условий, необходимых для участия в программе:

- иметь на специальном счете достаточное количество средств для выполнения работ по капремонту с применением энергосберегающих технологий (хотя бы половину от необходимой суммы, при условии, что подрядная организация согласна на рассрочку платежа);

- провести общее собрание собственников и заручиться их согласием на участие программе;

- подать заявку в орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом на участие в программе капремонта с применением энергосберегающих технологий;

- предоставить: технический паспорт на дом; договор на теплоснабжение с приложениями; акты снятия показаний по отоплению и горячему водоснабжению (с приложением посуточных показаний прибора учета); документы, подтверждающие потребление электрической энергии (письмо или сведения из Горэлектросети (в случае если они осуществляют начисление); сметы на производство работ по капитальному ремонту.

По вопросам оформления заявки можно обращаться в орган местного самоуправления на территории, которого расположен многоквартирный дом.