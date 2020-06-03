2020-06-03T14:27:37+03:00
Общество

Гол - в пользу детворы! В Барнауле обустраивают поле для мини-футбола.

Новая спортивная площадка появится в сквере Химиков
Марина КОЧНЕВА
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Фото телеканала "Толк"Фото телеканала "Толк"
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На фоне тревожных сообщений последнего времени эта новость звучит как глоток свежего воздуха. Уже в конце июня в Барнауле, на Потоке появится новая спортивная площадка для мини-футбола.

Современный спортивный объект

В сквере Химиков сегодня кипят строительные работы, укладывается многослойное основание с дренажем, в ближайшие дни строители установят бордюр и приступят к укладке искусственного газона.

Подрядчик, а занимается объектом компания «Красный кит», построившая не один подобный объект, заверяет, что поле будет самым современным.

Фото телеканала "Толк"

Фото телеканала "Толк"

- Основание для искусственного газона засыпается кварцевым песком, искусственным гранулятом - все для безопасности, - рассказывает Евгений Азаров, заместитель директора ООО «Красный кит».

Поле, по его словам, будет по всем правилам ограждено по периметру и освещено с четырех сторон. Предусмотрены трибуны для болельщиков, раздевалка.

Фото телеканала "Толк"

Фото телеканала "Толк"

«Мечтаю здесь побегать»

Местные подростки уж ждут – не дождутся открытия новой спортивной площадки.

- Я живу недалеко от парка, но пока мне приходится ездить на стадион ВРЗ, - рассказал воспитанник футбольной секции Алексей Степанов. - А сюда пешком могу ходить. Мечтаю уже здесь пробежаться и погонять мяч!

Родители юных футболистов в свою очередь мечтают, чтобы детям можно было поскорей заниматься спортом на свежем воздухе.

Плодотворное сотрудничество

Современную спортивную площадку строят за счет внебюджетных средств, которые были выделены Фондами депутатов ГД РФ Александра Прокопьева и Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества. Курирует проект Артем Шамков, председатель попечительского совета «Защитников Отечества».

- Между нашими фондами заключен договор сотрудничества. Проект показывает, насколько оно может быть плодотворным между общественными некоммерческими организациями. Всё - на благо города, - отметил куратор.

Фото телеканала "Толк"

Фото телеканала "Толк"

Справка КП

Немного из истории сквера

Легендарный сквер Химиков с начала 90-х годов прошлого века стал приходить в запустение и превратился в непролазную чащу. Возрождение его началось с 2015 года. Именно тогда из сквера вывезли более 10 машин бытового мусора и веток. За последние годы на территории появились новые дорожки, освещение, скамейки, ограждение, детская площадка, арт-объекты.

Кстати

В барнаульском микрорайоне «Поток» Сквер Химиков - единственная зеленая зона с площадками для спорта и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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