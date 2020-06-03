На Алтае прошла первая детская онлайн-ярмарка

1 июня, в День защиты детей, на Алтае стартовала первая онлайн-ярмарка «Алтайский край - территория детства». Длилась она три дня - все желающие могли купить товары и услуги со скидками до 70%.

В онлайн-режиме подобная ярмарка проходит в крае впервые. Формат оказался интересен и востребован как у родителей - многие смогли приобрести необходимые товары и услуги по выгодной цене, так и у предпринимателей, которые еще неделю назад сидели без работы и наконец-то занялись делом. Обычно детская ярмарка проходила на площади Сахарова, но в период ограничительных мер это стало невозможно. Центр «Мой бизнес» один из немногих, кто оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию и решил бесплатно помочь бизнесменам края, которые не могут работать из-за введенных ограничений.

Чтобы устранить этот пробел, была разработана специальная онлайн-платформа ярмаркадетства.рф.

На ней предприниматели смогли бесплатно разместить свои предложения по продаже товаров и услуг. А родители без проблем выбрать товар и при необходимости связаться с продавцами. В мероприятии приняли участие около ста предпринимателей. По признаниям бизнесменов, два месяца сидящих без работы, - это словно глоток свежего воздуха.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.