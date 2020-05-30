В Новоалтайске при взрыве газового баллона погибли два человека

При взрыве газового баллона в Новоалтайске погибли два человека – мужчина и женщина. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Сообщение о возгорании в частном доме по улице Октября поступило пожарным в пятом часу утра 30 мая.

- Возгорание было обнаружено не сразу, сообщение о случившемся также поступило с опозданием, на момент прибытия первых подразделений надворные постройки и частный дом уже горели открытым огнем, - пишут спасатели.

Чтобы потушить пожар на площади около 180 квадратных метров потребовался час.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

После этого взорвался баллон с газом. Чтобы потушить пожар на площади около 180 квадратных метров потребовался час.

- Пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям, была угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения. К тушению было привлечено семь единиц техники, 23 человека личного состава. В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы, - сообщает МЧС края.

Сейчас устанавливается причина происшествия. Предварительная версия - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.