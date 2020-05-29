На отчете губернатора «покраснела» ваза: в президиум вынесли флаг с ошибкой в гербе

На отчете губернатора Алтайского края Виктора Томенко за 2019 год вынесли флаг региона, на котором была допущена ошибка в изображении герба – гордость алтайских камнерезов, колыванская ваза, которая хранится в Эрмитаже, вдруг потеряла свой зеленый цвет и стыдливо «покраснела».

Выбор цвета строго регламентируется законом о гербе Алтайского края:

- В нижней части щита на красном (червленой) фоне, символизирующем достоинство, храбрость и мужество, помещено изображение колыванской «Царицы ваз» (яшма с преобладанием зеленого цвета), хранящаяся в Государственном Эрмитаже.

На вынесенном флаге зеленая ножка, может быть, этого достаточно для того, чтобы удовлетворить этот самый пункт «с преобладанием зеленого»? Этот вопрос мы задали барнаульскому геральдисту - Сергею Чекову. По его словам, герб напечатан однозначно с ошибкой.

- Скорее всего, «накосячили» в типографии, когда делали эти флаги. Там идет полноцветная печать по ткани, и они, похоже, забыли положить эти «вплавки». В результате, фон оказался незаполненным. Это чисто физическая ошибка, простая невнимательность. Конечно, когда принимали флаг, должны были это увидеть и вернуть производителю в брак, - считает Сергей Иванович.

По мнению общественника и коммуниста Юрия Красильникова, такая досадная оплошность могла произойти из-за того, что символы государства потеряли свою ценность для людей.

- Раньше такие вещи могли делать только профессионалы, опытные художники, а теперь любой, кто предложит цену поменьше может выиграть тендер, - говорит Красильников.