Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2020 году и кто контролирует качество работ

Только в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) в 2020 году отремонтируют 33 объекта в Барнауле, 11 в Бийске и 9 в Новоалтайске. Всего более 400 километров дорог Алтайского края. Об этом, а также о контроле за качеством работ и перспективах дорожно-строительного сезона на пресс-конференции 27 мая рассказал министр транспорта региона Александр Дементьев.

-Теплая весна позволила выйти на эти объекты и приступить к работам практически на месяц раньше, - сказал Александр Дементьев.

Ремонт дорог.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он добавил, что сейчас работы идут с опережением графика, их планируют завершить в короткие сроки и с наименьшими неудобствами для горожан.

Основные работы, как и прежде, проводят на магистралях, по которым проходит транзитный транспорт. Это Поспелиха – Курья – Третьяково, Белоярск – Заринск, Алейск – Чарышское и другие участки.

Кроме того, начнут ремонт транзитной дороги, которая проходит через Камень-на-Оби. Ее состояние уже давно вызывает негодование у жителей и гостей города. В нормативное состояние участок протяженностью более 10 километров планируют привести в течение трех лет.

Отметим, что всего на работы в рамках нацпроекта “БКАД” предусмотрено более 4 млрд рублей.

Контроль качества

Отремонтированные дороги проходят многоступенчатый контроль. Ежегодно объезд заканчивают до 1 июня. В комиссию входят общественники, представители подрядчика и заказчика, те, кто осуществлял технический контроль на этом участке, и другие специалисты.

Ремонт дорог.Фото: Олег УКЛАДОВ

- К сожалению, даже на разных объектах одни и те же подрядные организации выполняют работу по-разному. Это связано с рядом субъективных и объективных причин. Сказать, что мы выполняем все идеально, я не могу, - отметил министр транспорта региона.

Недочеты выявляют во время различных проверок. В случае обнаружения дефектов их оперативно устраняют. По словам Дементьева, усиление контроля должно повысить качество выполняемых работ и долговечность дорог.

Показатели, которых нужно достичь

В рамках нацпроекта в соответствие с нормативными требованиями должны привести более 70% дорог Барнаульской агломерации, более 60% Бийской агломерации. В общем доля региональных дорог, соответствующих всем нормативам, должна составить 40%.

Также на дорогах Алтайского края должно снизиться количество погибших. К 2024 году должно гибнуть не более 3,7 человек на 10 тыс. населения. В этом году эта цифра составила 10,7. По словам министра, достижение этого показателя - достаточно амбициозная задача.

Ремонт дорог.Фото: Олег УКЛАДОВ

В крае продолжат выполнять работы по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, речь идет о контроле скорости, правильности проезда и разграничении потоков.

- К сожалению, на дорогах края федерального, регионального и муниципального значения количество погибших достаточно большое, - сказал Александр Дементьев.

Напомним, в Алтайском крае в период пандемии снизился пассажиропоток. Транспортные предприятия оказались в сложном положении, однако получают поддержку.

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