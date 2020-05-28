Придется поднажать. Барнаульский производитель стройматериалов готовится увеличить производство

Барнаульский завод «ЖБИ-100» может перейти на работу в две смены, чтобы выполнить возросший заказ на стройматериалы. Такая потребность может возникнуть, потому что план по вводу жилья в краевой столице вырос в полтора раза – до 530 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава администрации Барнаула Вячеслав Франк.

Завод «ЖБИ-100» - одно из ведущих предприятий Алтайского края в своей нише - производстве готовых стеновых панелей и других элементов, которые используются для строительства жилья.

«Мощность оборудования предприятия позволяет в месяц комплектовать одну блок-секцию девятиэтажного дома. Но так как на стройплощадку плиты и другие железобетонные изделия нужно поставлять в соответствии с графиком строительства, а не все сразу, мы одновременно комплектуем больше десятка многоэтажек», – рассказывает заместитель директора по коммерческим вопросам Василий Дягилев.

Большую часть заказов на год завод собирает до начала строительного сезона. Это позволяет оптимально спланировать производство. Сейчас коллектив работает пять дней в неделю в одну смену, однако, говорит главный инженер Сергей Ерохин, в горячий сезон его переводят на новый график. За счёт этого увеличивается объём выпуска продукции.

«Предприятие может работать и в две смены, если это будет нужно рынку. У

нас есть опыт перевода коллектива на пяти- или шестидневку, чтобы уложиться в сроки крупного заказа», - добавляет Ерохин.

Всё для стройки

На «ЖБИ-100» выпускают несколько серий панелей. Основная – 97-я серия. Она отличается тем, что утеплитель укладывается внутрь изделия и закрывается с обеих сторон бетоном. Благодаря этому панель выдерживает температурные колебания. Такие дома теплые и комфортные для проживания.

Новая продукция предприятия – панели 330 серии. Их особенность в том, что в панели нет утеплителя. На стройплощадку поступает блок только из бетона и металла. Но прожить в Сибири в таких домах невозможно, поэтому панель закрывают утеплителем сверху.

Чтобы он не разрушался от солнца и воды, его закрывают специальной мембраной, а затем декоративными панелями. Это решение, кстати, позволило сделать города красивее. Вместо серых «панелек» стали строить дома с цветными фасадами.

Самая последняя разработка завода – сейсмостойкая серия панелей. Завод комплектует первый дом в Кемеровской области и достойно справляется с задачей: нареканий к качеству и срокам поставок. Здесь уже ждут следующего заказа, потому что Кузбассу нужны такие быстровозводимые и сейсмостойкие многоэтажки.

Справка

В 2020 году план по вводу жилья в Алтайском крае составляет 779 тысяч кв. м. Из них 530 тысяч приходится на Барнаул. Как правило, только около 20% приходится на строительство индивидуальных домов. Остальное – это многоэтажное строительство.

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