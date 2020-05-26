Требует перемен

Грязная желто-белая стена рядом с Мемориалом Славы - это трибуна стадиона «Локомотив». Вроде как памятник архитектуры, но, мягко говоря, не украшает город. А если забраться под трибуны со стороны вокзала, и вовсе найдешь «мечту сталкера» - множество странных, полуразрушенных помещений. Обидно, потому что это одна из визитных карточек Барнаула, по которой приезжие судят о нем и его жителях, добираясь от авто- и ЖД-вокзалов. Но место ждут перемены.

Место ждут перемены.Фото: Олег УКЛАДОВ

Экскурсия в 1990-е

Вдоль площади Победы тянется торговый ряд. Здесь прямо с уличных лотков можно выбрать оправу для очков за 100 рублей, нижнее белье и туфли, спортивную одежду, дорожные сумки, а еще фрукты и запашистые беляши из кафе «Super-узбечка».

Если «нырнуть» в проход у ТЦ «Столичный», и вовсе переносишься в эпоху 1990-х. Первый экспонат - обшарпанный вагончик, когда-то торговавший колбасой, мясом и рыбой вперемешку с платьями и брюками. Дальше - вход на рынок под трибунами стадиона «Локомотив». Видимо, здесь ожидалась бойкая торговля, но сейчас это склад манекенов с деформированными прелестями, а еще пристанище кошек и тех, кому сильно хочется почать флакон «Боярышника».

Проблема волнует не только обывателей, но и известных в городе архитекторов.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Обычно на тротуаре от вокзала до Строителей не протолкнуться: кто-то уезжает, кто-то приезжает. Тут и 20 лет назад такая же картина была, только ларьки стояли пострашнее. Обидно, что город встречает гостей таким неряшливым местом», - говорит Алексей. Он часто ездит в командировки, поэтому путь до вокзалов знает очень хорошо. «Не понимаю тех, кто кричит: надо сохранить стадион. Стадиона-то много лет уже нет - только его контуры можно угадать», - говорит барнаулец.

Проблема волнует не только обывателей, но и известных в городе архитекторов. «В современном городе не место стадиону на Привокзальной площади. Для такого сооружения нужно множество парковочных мест, а сделать это в центре города можно только под землей или под сооружениями», - рассказывает Александр Деринг, архитектор и глава мастерской «Классика».

Сергей Боженко, который долгие годы занимал пост главного архитектора Барнаула, соглашается: спортивный комплекс не может размещаться рядом с вокзалами. Но это место должно интенсивно использоваться, так как находится в административном и транспортном центре города.

Обидно, потому что это одна из визитных карточек Барнаула, по которой приезжие судят о нем и его жителях, добираясь от авто- и ЖД-вокзалов.Фото: Олег УКЛАДОВ

«У нас есть две площади: Мемориал Славы и Привокзальная. И обе они до конца не сформированы, потому что они соседствуют с невнятной низкоэтажной застройкой. Надо думать, как изменить ситуацию, чтобы получить завершенный градостроительный ансамбль. Кроме того, надо понимать: обновление этой территории позволит модернизировать транспортную и инженерную инфраструктуру места, а еще внешний вид», - говорит Сергей Боженко.

Время для места

Еще в 2014 году мастерская Александра Деринга в соответствии с пожеланиями заказчика разработала новаторский проект застройки территории в стиле английских жилых комплексов, замкнутых по периметру, с собственным настоящим зеленым двором без машин. Новая на тот момент концепция для центра Барнаула актуальна до сих пор, шесть лет спустя, и даже успела получить своих подражателей в городе.

«Архитектура комплекса не безразлична к окружающей застройке и в целом к городу. Во-первых, высотная часть максимально удалена от стелы Мемориала Славы. Благодаря этому памятное место не теряет своей торжественности. Во-вторых, стиль модерн подан по-особенному.

Также, по заданию заказчика, при проектировании зданий требовалось использовать долговечные облицовочные материалы. Мы предложили декорировать фасад керамическим кирпичом. В сочетании с почти белой штукатуркой это создает особое настроение и гармонирует с окружением», - рассказал Деринг.

А если забраться под трибуны со стороны вокзала, и вовсе найдешь «мечту сталкера» - множество странных, полуразрушенных помещений.Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одно интересное решение - сохраненный фасад стадиона «Локомотив». Этому памятнику архитектуры регионального значения отводится почетная роль - после очистки от грязи и реставрации он станет «лицом» жилого комплекса. При этом у него появится функция - фасад будет частью торгово-пешеходной галереи, запроектированной на месте бывших трибун.

«Тротуар вдоль проспекта Строителей нельзя назвать комфортным местом для прогулок - слишком близко с пешеходами движется сплошной поток автомобилей и автобусов. Конечно, он останется на своем месте, но мы предложим горожанам альтернативу - крытую галерею за стеной. Здесь расположатся бутики и кафе под кровлей, поэтому прогулка будет приятной. То есть первые этажи зданий остаются в жизни города», - продолжает автор проекта.

Решение для территории стадиона «Локомотив» оценили на всероссийском конкурсе «Зодчество». Проект победил в номинации «Архитектура для жизни», что для архитектора одна из высших похвал.

Концепция застройки 2014 года актуальна до сих пор и даже успела получить своих подражателей в Барнауле. Фото: Александр Деринг

«Мое профессиональное кредо в том, что архитектура не должна служить сиюминутной моде. И интерьеры, и здания должны быть спроектированы так, чтобы долгое время не терять актуальность, не выбиваться из меняющегося пространства. И нам удалось это сделать: проект разработан еще в 2014 году, то есть шесть лет назад, и сейчас он готовится к строительству. При этом его концепция осталась без изменений», - резюмирует Деринг.

Справка

Он перерос себя

Стадион «Локомотив» появился еще в 1929 году, когда железнодорожники соорудили место для спортивных игр и тренировок. Сначала у него были деревянные трибуны, а затем появились каменные. Их построили по типовому проекту, как и во многих других городах страны. В последние десятилетия на «Локомотиве» перестали проводить какие-либо спортивные мероприятия.