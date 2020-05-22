На Алтае жители стали хуже платить за коммуналку во время коронавируса

Жители Алтайского края стали меньше платить за коммуналку. По данным СГК, платежи за горячую воду и отопление в апреле снизились на 9% в сравнении с прошлым годом. Просроченная задолженность за свет увеличилось на 16,6% относительно уровня прошлого года.

- С началом пандемии мы фиксируем увеличение и объема неплатежей, и числа неплательщиков среди населения. Это притом, что в апреле рост потребления электроэнергии жителями за апрель текущего года составил 7,1%. Сумма долга таких потребителей составляет более 190 млн рублей, - приводит статистику заместитель гендиректора «Алтайэнергосбыта», крупнейшего поставщика электроэнергии по краю и Республике Алтай, Сергей Петров.

- По результатам апреля отклонение в сравнении с прошлым годом составило 4%, - сообщила коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова. - Есть предположения, что ситуация может ухудшиться, но прогнозировать недополученные суммы трудно, так как, несмотря на ситуацию, большинство жителей оплачивают квитанции.

Отмена пени

Возможно, что снижение платежей связано с распоряжением президента не насчитывать пени за просроченные платежи. Согласно постановлению правительства взыскание пени не будет производиться в период с 6 апреля 2020 года и до 1 января 2021 года. При этом уточняется, что все, что было начислено раньше апреля, так и останется на счету – списывать долги не будут.

По мнению председателя барнаульского ТСЖ Константина Емешина, снижение сбора платежей вряд ли связано с отменой пени:

- Это небольшие суммы, у нас большинство добросовестно относится к оплате коммуналки, поэтому, как правило, речь идет о копейках. Конечно, если счета не оплачивать годами, то и штрафы будут внушительными. У нас есть такой жилец, у него задолженность по пени – 28 тысяч рублей, но это исключение.

В судебном порядке

Стоит отметить, что мораторий на начисление пени и штрафов не касается возможности взыскивать долги. На жителей грозятся подавать в суд и взыскивать долги через приставов.

- В настоящее время уже направлено почти 2 тыс. исковых заявлений, и эта работа будет набирать обороты, поскольку суды заработали в прежнем режиме, - говорит представитель «Алтайэнергосбыта» Сергей Петров.

Комментарий специалиста

Люди чувствуют неуверенность

Александр Беляев, экономист:

- В последнее время часто приходится слышать суждения, которые говорят о неуверенности людей, тревоге и отчаянии. Отчасти, это может быть связано с тем, что органы власти не задают единого направления и развития, нет общих правил «большой игры». Отсюда и выпады: «нас в очередной раз кинули». Поэтому люди на эмоциях могут придерживать деньги на черный день, хотя такая стратегия ни к чему не приведет – платить все равно придется. Еще одна причина – на фоне изоляции и невозможности работать у людей реально снизились доходы и оплачивать квитанции попросту нечем.