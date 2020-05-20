«Я успела остаться в живых!»: история одной пациентки с меланомой

20 мая отмечается Всемирный день диагностики меланомы. Это один из самых агрессивных видов рака. Появляясь из безобидных на первый взгляд родинок, меланома способна искалечить или даже убить человека в считанные недели.

Именно поэтому больных интересует вопрос, можно ли полностью избавиться от этой патологии. Врачи уверяют, что это возможно при раннем обнаружении новообразования и своевременно начатом лечении. А вот запущенные формы вызывают серьезные нарушения в организме, что не оставляет шансов на полное исцеление.

Ирина Д., однажды поняв, что с одной из ее родинок что-то не так, сразу же обратилась к врачам и сейчас уверенно проходит лечение, «заморозившее» процесс в самом его начале. Женщина подробно рассказала о случившемся с ней в надежде на то, что это может спасти кому-то жизнь.

Родинка, родинка, я тебя знаю?

Эта родинка на бедре у Ирины была всегда, сколько она себя помнила. Крупная, примерно с копеечную монету, а в остальном – родинка как родинка: коричневая, плоская, таких на теле у женщины - несчетное число. Своего часа она коварно ждала почти 40 лет. «Два или три года назад во время отдыха на озере мама заметила, что родинка стала «какая-то не такая, темнее что ли». Тогда на ее слова внимания особо никто не обратил – темнее и темнее, не беспокоит же», - вспоминает Ирина.

А весной 2019 года женщина и сама начала все чаще замечать: что-то пошло не так. Родинка стала расти, причем не только в размерах, но и приобрела объем, которого раньше не было. Она заметно потемнела, а сверху покрылась белым шелушащимся налетом. Периодически бедро стало покалывать и «дергать», как бывает от слабого удара током.

После этого текста вы немедленно захотите проверить свои родинки на ракФото: Юлия КОРЧАГИНА

Как понять, что с вашей родинкой что-то пошло не так?

Ирина Николаенко, онколог Алтайского краевого онкологического диспансера, лечащий врач Ирины Д.

- К основным симптомам злокачественной трансформации родинки относятся любые изменения ее размеров, формы и цвета, наблюдаемые в течение одного или нескольких месяцев. Характерный признак перерождения в раковую форму – асимметрия, когда одна половина не похожа на другую. Настораживать также должен зуд в области образования, изъязвление и шелушение его поверхности, появление кровоточивости, а также выпадение волос, если они там были раньше.

Практически все эти симптомы, в том или ином сочетании, проявляются уже на начальных стадиях заболевания. Все, что необходимо, чтобы заподозрить и поймать болезнь вовремя, – предельно внимательно относиться к любым изменениям своего организма. Кстати, обязательно стоит обратиться к врачу и в том случае, если число родинок на вашем теле резко увеличилось – это также может быть косвенным свидетельством развития злокачественной патологии.

- С полгода я за всем этим наблюдала, успокаивая себя, что ничего там особенного нет. А когда после травмирования тесной одеждой моя родинка начала кровить и сочиться, я тут же побежала к врачу, - говорит Ирина. Хирург в поликлинике с первого взгляда назвал диагноз, который позже подтвердили и результаты анализов – меланома.

- До этого момента я слышала, что такая болезнь существует, собственно, на этом мои познания о ней и заканчивались. Семья у нас не онкологическая: раком мозга много лет назад болел мой дед – и все. Я, конечно, сразу полезла в интернет и начиталась там всяких ужасов про то, как пациенты «сгорают» за считанные месяцы, про ужасные шрамы, которые остаются после пересадки кожи на месте удаленной меланомы. Хорошо, что меня правильно настроили врачи и родные – во многом возможность выздоровления находится в нашей голове, огромное значение имеет то, как ты себя «зарядишь», - рассказывает женщина.

Что такое меланома?

Ирина Николаенко, онколог Алтайского краевого онкологического диспансера, лечащий врач Ирины Д.:

- Меланома – это крайне агрессивная разновидность рака кожи. Она возникает из-за перерождения меланоцитов – клеток, отвечающих за цвет кожи. Скопления таких клеток находятся в родинках, поэтому нередко меланома развивается именно из них. У мужчин чаще всего эта опухоль возникает на туловище, голове и шее, у женщин – на руках и ногах.

Ирина Николаенко, онколог Алтайского краевого онкологического диспансера.Фото: Юлия КОРЧАГИНА

Опасность меланомы заключается в том, что она способна стремительно метастазировать, что осложняет врачам контроль над заболеванием, а иногда и вовсе делает течение болезни непредсказуемым. В то же время после хирургического иссечения первичного очага опухоли на ранних стадиях стойкое излечение может быть достигнуто у 80 – 90% больных.

К сожалению, на протяжении последних лет во всем мире, и на Алтае в том числе, наблюдается неуклонный рост заболеваемости. За последние десять лет в регионе этот показатель вырос почти на 70%. Эту тенденцию чаще всего объясняют возросшим воздействием ультрафиолетовых лучей из-за пагубного влияния цивилизации на атмосферу Земли, а также общемировой модой на загар.

Пан или пропал

Ирине поставили II стадию заболевания. Это значит, что на тот момент болезнь была ограничена пределами родинки и не успела распространиться по организму в виде метастазов. В октябре женщине сделали операцию, удалив опасную родинку с широкими отступами, как и положено согласно принципам онкологической безопасности.

Какие бывают стадии развития меланомы и каковы прогнозы пациента на каждом из них?

Ирина Николаенко, онколог Алтайского краевого онкологического диспансера, лечащий врач Ирины Д.:

- Знать стадию развития меланомы крайне важно. Без этого невозможно составить тактику лечения и определить прогноз течения болезни.

Чаще всего стадия развития меланомы определяется по глубине ее прорастания в кожу и только после тотального хирургического иссечения опухоли! Все остальные способы, в результате которых на исследование забирается лишь кусочек новообразования, при меланоме категорически противопоказаны - стоит только тронуть эту опухоль, как она тут же начинает стремительно метастазировать.

В зависимости от глубины прорастания меланомы в слои кожи можно прогнозировать дальнейшее течение заболевания. И здесь существует масса нюансов, которые можно обсуждать только с лечащим врачом, но никак не искать обобщенных ответов в интернете.

Но в этом то и заключается коварность меланомы: она способна стремительно «выплевывать» метастазы на любые попытки от нее избавиться. Буквально через пару месяцев Ирина случайно нащупала в паху небольшую шишку. Обследование показало – метастаз.

После этого текста вы немедленно захотите проверить свои родинки на ракФото: Юлия КОРЧАГИНА

В декабре 2019 года женщине назначили иммунотерапию, которая «заморозила» развитие нового очага болезни. Уже шесть месяцев Ирина находится на лекарственном лечении, которое в целом продлится не менее года, обещают врачи.

- Чувствую себя очень хорошо. Никаких побочных эффектов типа тошноты, слабости я не испытываю, даже не похудела нисколько - ем все, что хочется», - признается женщина. – Единственное, в чем меня ограничили врачи, так это в тяжелой работе. Ну и загорать теперь мне нельзя, хотя раньше я очень любила понежиться на солнышке.

Почему родинки становятся «плохими»?

Ирина Николаенко, онколог Алтайского краевого онкологического диспансера, лечащий врач Ирины Д.:

- Основные факторы риска возникновения меланомы – это чрезмерная инсоляция, то есть длительное нахождение на солнце, солнечные ожоги, не соблюдение режима загара (можно умеренно с 10 до 11 часов утра или вечером после 16; категорически нельзя в период, когда солнце находится в зените, то есть с 11 утра до 16 пополудни). Также к факторам риска относится травматизация любых родинок.

Кроме того врачи выделяют ряд признаков, обладатели которых наиболее подвержены риску возникновения меланомы. Это:

- люди с I и II фототипом кожи (светлые или рыжие волосы, светлая кожа, голубые глаза, склонность к солнечным ожогам);

- люди с большим числом родинок, пигментных пятен и веснушек;

- люди, получившие три или более эпизода солнечных ожогов в течение жизни. Причем, заболевание может развиться даже через несколько лет после того, как человек сгорел на солнце. Таким людям нужно всегда быть начеку;

- случаи меланомы у близких родственников;

- возраст (чаще молодой);

- пол – меланома чаще развивается у мужчин;

- иммунодефицит.

После этого текста вы немедленно захотите проверить свои родинки на ракФото: Юлия КОРЧАГИНА

Рак боится смелых

- Конечно, каждый раз, идя на прием к врачу, или когда ждешь результатов очередных анализов, всегда страшно. Страшно услышать, что потушенный очаг разгорелся вновь, - признается Ирина. – Никто не хочет думать, что у него рак, все всегда тянут до последнего. А по-хорошему, нужно идти к врачу сразу, когда что-то в себе начинает смущать. Если бы я обратилась со своей родинкой еще тогда, после маминых слов, все могло бы быть гораздо проще, уверена, метастаза удалось бы избежать. Человеческий организм мудр, он всегда дает нам подсказки, вот только мы сами не всегда готовы их замечать. То с работы недосуг отпроситься, то отпуск не хочется тратить на подобные хлопоты, то денег жалко пойти провериться. Но когда попадаешь внутрь этой истории, начинаешь понимать, что все это – надуманные мелочи, а главное, что есть в твоей жизни – это здоровье.

Ирина попросила не называть в статье ее фамилию и не публиковать фото.

- Не то, чтобы я как-то стеснялась своей болезни, просто не хочется излишнего внимания к своей персоне и формального сочувствия, - говорит женщина. – Но люди должны знать мою историю. Пусть прочитают эту статью и сделают правильные выводы.

Прогноз у Ирины благоприятный, но наблюдаться у онколога теперь ей нужно будет пожизненно:

-Я хочу, чтобы люди поняли, как важно поймать болезнь вовремя. Когда что-то начинает беспокоить, пойти своими ногами к врачу и услышать роковой диагноз всегда страшно. Все почему-то ждут до обморока, до вызова «скорой». Но часто бывает уже слишком поздно. Я прошу всех не доводить ситуацию до точки невозврата. Я успела остаться в живых, потому что все было сделано вовремя.

Как лечат меланому в Алтайском крае?

Ирина Николаенко, онколог Алтайского краевого онкологического диспансера, лечащий врач Ирины Д.:

- Тактика лечения меланомы напрямую зависит от стадии заболевания. Так, первую стадию лечат хирургически, тотально иссекая образование с широким отступом от его краев, чтобы не оставить в коже патологических клеток и не дать ей возможности выпустить метастазы. По этой причине онкологи категорически против удаления родинок и других новообразований кожи в косметических салонах.

На второй и третьей стадии операция выполняется в сочетании с последующей лекарственной терапией, которая нужна, чтобы перевести болезнь в стойкую ремиссию. В последние два года пациентам Алтайского края стали доступны современные иммунологические и таргетные препараты, которые позволяют эффективно лечить меланому.

Лечение четвертой стадии также может включать хирургическое удаление опухоли там, где это возможно, но, как правило, состоит из лекарственной терапии, способной продлить жизнь пациента настолько долго, насколько это будет возможно.

Что касается лучевого лечения, то оно из-за отсутствия должного эффекта практически не применяется в клинической практике, разве что при меланоме сетчатки глаза.

Кстати

Самая большая меланома, встретившаяся в практике врача Николаенко – 10-тисантиметровая опухоль (при средних размерах – 2 см.). Новообразование у пациентки было длительное время, но она долго не обращалась за медицинской помощью. Когда женщина пришла в онкоцентр, опухоль уже кровоточила и начала распадаться. К сожалению, спасти ее не удалось.

На заметку

Самые необычные места, где может «поселиться» меланома

В последнее время в Алтайском крае стала очень часто встречаться меланома радужной оболочки глаза и подногтевая меланома.

При появлении на радужке черных точек, при периодическом мелькании черных плавающих точек перед глазами - нужно обязательно обратиться к врачу. А для профилактики коварной болезни важно защищать от солнечного воздействия глаза – с мая по октябрь нужно обязательно носить солнцезащитные очки с хорошим спектром защиты (маркировка UV 400 должна быть на самом изделии или сопроводительных документах).

Подногтевая меланома может возникнуть на любом пальце руки или ноги, но чаще всего бывает на большом палце стопы - под ногтевой пластиной появляется темное пятно, похожее на те, что возникают вследствие сильного удара или другой травмы. Но если в этом случае пятно будет срастать вместе с ногтевой пластинкой, то при меланоме с ростом ногтя пятно остается на прежнем месте. В этом случае нужно обязательно обратиться к врачу.

Редко, но встречаются меланомы в нетипичном месте: это могут быть слизистые оболочки вульвы, влагалища, участок кожи возле ануса. Также необходимо обращаться к врачу при появлении темных родинок на подошве стопы и ладонях кистей, советует врач.