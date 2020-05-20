2020-05-20T06:11:52+03:00
Происшествия

На Алтае банда детдомовцев отбирала «квартирные» деньги у сирот

Пострадали 20 человек, большинство из них стали бездомными
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
В ОПГ входили 16 человекВ ОПГ входили 16 человекФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На Алтае будут судить банду детдомовцев, которые отбирали деньги у таких же сирот. Организатором преступной группировки стал 19-летний выпускник детского дома. В 2016 году он пришел к местному криминальному авторитету с предложением. План был простой, детдомовцам государство дает внушительные подъемные, которые, как правило, тратятся на покупку жилья. Эти деньги предлагалось у них забирать.

Кого-то удавалось запугать, другие добровольно отдавали деньги, якобы под видом вложений в бизнес. Всего они «отжали» 4,5 млн рублей. Потерпевшими признаны 20 человек, большинство из которых оказались на улице, но даже тогда не решились написать заявление в полицию.

- Криминальный лидер в апреле 2016 года создал на территории Алтайского края преступное сообщество, осуществляющее свою деятельность в форме организованных групп. Участниками сообщества стали 16 человек в возрасте от 17 до 35 лет, в том числе 8 детей-сирот. Каждый из них выполнял определенные функции, установленные и предписанные организатором ОПГ. На протяжении чуть более двух лет члены преступного сообщества на территории Алтайского края похищали денежные средства, принадлежащие детям-сиротам, которые достигли совершеннолетия. Пресечь деятельность ОПГ в апреле 2018 года удалось оперативным сотрудникам управлений ФСБ и МВД по Алтайскому краю после обращения одного из потерпевших, - сообщает региональное управление Следственного комитета.

Большинство эпизодов было выявлено в ходе предварительного следствия. Один из лидеров группировки заключил со следствием досудебное соглашение, и в мае этого года уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Дела остальных 15 участников и организатора преступного сообщества направят в суд в ближайшее время. Преступников обвиняют в кражах, грабежах, разбоях и похищении человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Компании Алтайского края имеют уникальную возможность получить патентные услуги
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 20 мая 2020 года составило 6 человек
Возбуждено дело об убийстве после исчезновения 15-летней школьницы
В Барнауле бесплатно раздают милых котят-супергероев
«Ростелеком» запустил рекламную кампанию про «Умный дом»
Число зараженных в Республике Алтай на 20 мая 2020 составило 87
Алтайским школам дадут имена героев
В алтайской краевой клинической больнице скорой помощи обнаружили зараженных коронавирусом
Жительница Барнаула прошла опрос и вместо гарантированного выигрыша потеряла деньги
На Алтае пытаются не допустить распространение чумы
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 5 человек
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей
Заместитель директора каменского техникума подозревается в получении взятки
На Алтае готовят к лету систему электроснабжения на туробъектах и курортах
Семь авиакомпаний отменили рейсы в Барнаул до конца мая