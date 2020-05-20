На Алтае банда детдомовцев отбирала «квартирные» деньги у сирот

На Алтае будут судить банду детдомовцев, которые отбирали деньги у таких же сирот. Организатором преступной группировки стал 19-летний выпускник детского дома. В 2016 году он пришел к местному криминальному авторитету с предложением. План был простой, детдомовцам государство дает внушительные подъемные, которые, как правило, тратятся на покупку жилья. Эти деньги предлагалось у них забирать.

Кого-то удавалось запугать, другие добровольно отдавали деньги, якобы под видом вложений в бизнес. Всего они «отжали» 4,5 млн рублей. Потерпевшими признаны 20 человек, большинство из которых оказались на улице, но даже тогда не решились написать заявление в полицию.

- Криминальный лидер в апреле 2016 года создал на территории Алтайского края преступное сообщество, осуществляющее свою деятельность в форме организованных групп. Участниками сообщества стали 16 человек в возрасте от 17 до 35 лет, в том числе 8 детей-сирот. Каждый из них выполнял определенные функции, установленные и предписанные организатором ОПГ. На протяжении чуть более двух лет члены преступного сообщества на территории Алтайского края похищали денежные средства, принадлежащие детям-сиротам, которые достигли совершеннолетия. Пресечь деятельность ОПГ в апреле 2018 года удалось оперативным сотрудникам управлений ФСБ и МВД по Алтайскому краю после обращения одного из потерпевших, - сообщает региональное управление Следственного комитета.

Большинство эпизодов было выявлено в ходе предварительного следствия. Один из лидеров группировки заключил со следствием досудебное соглашение, и в мае этого года уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу. Дела остальных 15 участников и организатора преступного сообщества направят в суд в ближайшее время. Преступников обвиняют в кражах, грабежах, разбоях и похищении человека.