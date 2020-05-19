2020-05-19T10:02:39+03:00
Общество

Алтайским школьникам помогут сдать экзамены

В регионе стартовал проект #сдадимэкзаменывместе
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото регионального МиобрнаукиФото регионального Миобрнауки
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Региональное министерство образования и науки и местные ВУЗы запустили проект #сдадимэкзаменывместе. Он поможет пройти выпускникам 9-х и 11-х классов итоговую аттестацию. Школьников будут поддерживать психологи, которые помогут справиться с волнением перед предстоящими испытаниями и поверить в себя, а преподаватели дадут дельные советы по подготовке.

Также в проекте участвуют председатели и эксперты предметных комиссий, специалисты краевого Министерства образования и науки, сотрудники Регионального центра обработки информации. Сайт, работающий на платформе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования, сделали удобным для мобильных.

- Для старшеклассников подготовлены информационные материалы, даются рекомендации по самостоятельной подготовке к ГИА, организуются видео консультации в режиме онлайн по вопросам разных предметов. Рекомендации содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к ЕГЭ. В них описана структура и содержание КИМ этого года, предложен индивидуальный план подготовки к экзамену, указаны темы, на освоение или повторение которых стоит обратить особое внимание, - сообщает региональный Минобрнауки.

Школьникам также предлагается посетить раздел «Профессиональный навигатор», где много полезной информации о поступлении в ВУЗы Алтайского края. Также там можно изучить предложения учебных заведений и присоединиться к онлайн-вебинарам с участием ведущих преподавателей различных факультетов.

19 мая состоялся вебинар для тех, кто в этом году сдает ЕГЭ по немецкому языку. Выпускникам дали методические рекомендации по самостоятельной подготовке. Также на эту дату запланирован вебинар на тему «Открытие новых туристических пространств: успешная карьера в увлекательной индустрии гостеприимства (история и обществознание)».

20 мая обсудят такую тему, как «Будущее своими руками: как стать уникальным специалистом в сфере пространственного развития (география)» и подготовку к ЕГЭ по географии. С подробным расписанием можно ознакомиться здесь.

Выпускникам, которым требуется поддержка, сайт предоставляет возможность записаться на консультацию к психологу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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