Умирающего пациента привезли в скандальный приют «Успех», а после исчезла его пенсия

В конце марта в Барнауле скончался 67-летний Владимир Шиманов. У мужчины была опухоль мозга. За несколько месяцев до смерти вокруг умирающего пациента развернулась грязная история. Вместо паллиативного отделения его привезли в ночлежку с тараканами, а потом загадочным образом исчезла его пенсия.

Прогноз неблагоприятный

До болезни Владимир Шиманов жил один в маленьком селе Курьинского района.

-Временами мы созванивались, однажды он ответил заплетающимся голосом. Я предположила, что Володя выпил, брат ничего не ответил, положил трубку, - вспоминает сестра Мария Асланова из Барнаула.

Приехав в Курью, женщина увидела брата на кровати, тот обрадовался, пытался что-то сказать и не смог.

- Я привезла его в Барнаул. Вначале врачи предполагали - инсульт, оказалось, что опухоль в голове, - рассказывает Мария Михайловна. - Перед операцией врачи в краевой клинической больнице давали половину шансов из ста. Чуда не случилось…

Из больницы пациента выписывали с долечиванием по месту жительства с неблагоприятным прогнозом.

- Володя даже ходить толком не мог, он стал похож на ребенка. В тот же вечер нашла телефон горячей линии паллиативной помощи, мне посоветовали прописать брата у себя и написать заявление на имя главного врача с просьбой оставить его на долечивание в Барнауле. Я так и сделала, - рассказывает Мария Михайловна.

Вскоре после этого Владимира Шиманова перевели в неврологическое отделение больницы № 8.

«Помогите, я не справлюсь»

Придя навестить брата, пожилая женщина испугалась. Пациент Шиманов был привязан к кровати, потому что вел себя неадекватно: вставал, начинал что-то двигать, лез на стены. Когда медики объявили, что через неделю мужчину нужно забрать, сестра испугалась.

- Меня шокировало его состояние, я боялась, что не справлюсь, - вспоминает Мария Михайловна. - Придя домой, я снова набрала номер горячей линии.

На следующий день пенсионерка написала заявление в больницу с просьбой перевести Владимира Шиманова в паллиативное отделение. В конце добавила, как посоветовали консультанты: «При контакте с ним я поняла, что дальнейший уход мне не по силам. Живу одна, 72 года, инвалид».

По словам Марии Аслановой, заведующего отделением неврологии ее заявление возмутило.

- Он говорил, что брата взяли по договоренности, а теперь я медиков подвожу,- рассказывает пенсионерка. - Я не знала что ответить. На следующий день, когда пришла в отделение, медсестры сообщили, что врач звонил в приют и брата переводят туда. Я решила, что речь идет о хосписе, в котором оказывают паллиативную помощь. Вскоре в больницу приехал молодой человек из этого учреждения. И двух больных (брата и еще одного мужчину), загрузили в его машину.

Добро пожаловать в ад

Женщину удивило, что пациентов перевозят не на «Скорой».

- На вопрос: «Можно ли мне сопроводить?», парень буркнул: «Нет». Это насторожило меня еще больше, - вспоминает Мария Михайловна. - Вечером позвонила сыну, мы решили съездить в этот приют, посмотреть как там Володя.

Когда Аслановы приехали к особняку на улице Телефонной, их не хотели пускать.

- Я сказала что родственница, что хочу помочь приюту, только тогда открыли дверь, пустили меня одну, сын остался на улице, - вспоминает пенсионерка.

Картина, которую она увидела внутри, до сих пор вызывает у женщины содрогание: койки впритык, на них жмутся люди, в глазах - тоска и паника.

- Владимир, испуганный и замученный, лежал на кровати, рядом, на той же кровати кто-то сидел. От запаха мочи мутило. По стене носились тараканы … Мне объяснили, что пациентов распределяют, что четверых сразу привезли,- вспоминает она как страшный сон.

Выйдя к сыну на улицу, женщина разрыдалась. Тот пообещал: «Завтра дядю Володю заберем».

-Всю ночь не спала, чувствовала себя виноватой, - вспоминает Мария Михайловна.

Когда на следующий день она забирала брата, с нее потребовали тысячу за сутки проживания. Владимир обнимал сестру и плакал, грозил кому-то, в заплетающейся речи сестра расслышала - «Спасибо».

Уже дома пенсионерка прочитала о скандале вокруг приюта «Успех», который разразился еще в мае 2019 года, когда там были обнаружены старики и инвалиды в грязи и клопах.

Напомним, что бывшего руководителя приюта Ларису Ягофарову в марте этого года приговорили к 4 годам заключения за мошенничество и кражи с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом наказание отсрочили до того времени, как ее младший ребенок достигнет 14 лет.

Пускать не велено

Уже после приговора суда Ягофаровой в марте я подъезжала к злополучному зданию на Телефонной. Несколько минут стояла перед мощным забором, на котором висели какие-то грязные матрасы, штаны, носки.

В конце концов на настойчивый звонок из дверей кирпичного красного здания вышел парень в черной робе с бегающими глазами, следом - грозная блондинка. Хмурая женщина объявила, что никуда меня не запустит.

- У вас что, тюрьма? - спросила ее.

- Могу лишь дать визитку начальницы, - пожала плечами сотрудница.

- В следующую минуту она громко говорила по телефону: «Лариса, тут какая-то корреспондентша прорывается. Ага, поняла. Конечно, не пустила!».

После развернулась со словами: «Она и визитку не велела давать».

Кто виноват?

Получается, что скандальная ночлежка продолжала существовать и во время следствия и после приговора. Как случилось, что туда в это время отправили умирающего больного ?

- Это не вина лечебного учреждения, - прокомментировала Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Алтайского края. - Видимо, было решение родственников. Никаких договоров лечебных заведений с частными приютами нет. Просто могут возникнуть ситуации, когда одинокий человек в больнице, никто его оттуда не забирает и мы должны принять какие-то меры… Либо мы соцзащиту об этом уведомляем, либо появляются какие-то родственники.

В управлении соцзащиты в свою очередь тоже открестились от какого либо сотрудничества со скандальным приютом. Заместитель министра соцзащиты Алтайского края Александр Репин в официальном ответе Марии Аслановой сообщал, что после проверки «Успеха» в 2019 году руководству был назначен административный штраф в 10 тысяч рублей.

-По нашим данным тот приют «Успех», который существовал, прекратил свою деятельность, по крайней мере, официальную, у нас данных на сегодня нет, что этот приют существует, – ответил на вопрос « Комсомолки» на пресс-конференции 15 мая Александр Репин. Чиновник, добавил что шесть человек из «Успеха» были размещены по их желанию в домах- интернатах.

Украденные деньги

Забрав в феврале брата из «Успеха», 72-летняя пенсионерка ухаживала за ним дома.

- На месяц приезжал родственник из Кемерово, мы по очереди дежурили в кресле рядом, - рассказывает женщина.

За это время Мария Михайловна похудела на восемь килограмм, несколько раз шла носом кровь.

-Потом родственники нашли адрес нового пансионата в Павловском районе. Я была там в марте с Марией Асламовой и была приятно удивлена уровню комфорта и лечения пациентов. Правда и цена там не маленькая - 30 тысяч за месяц. Родственники Владимира Шиманова складывались.

Во время нашего визита Мария Михайловна гладила брата по голове, пытаясь не плакать громко. В ослепительно белой палате он был похож на воробья, озябшего в сугробе. Держал в руках мягкую игрушку, улыбался.

Владимир Шиманов умер 29 марта в паллиативном отделении больницы №3 Барнаула. А на днях выяснилось, что две его пенсии - за январь и февраль (30 тысяч рублей) были кем-то загадочно списаны. Марии Михайловне объяснили, что деньги Владимир Шиманов переревел сам через личный кабинет. А кабинет этот он открыл 11 февраля. В тот самый день, когда его привезли в «Успех».

Цифра

9 тысяч пациентов на Алтае нуждаются в паллиативной помощи.

Комментарий специалиста

Константин Емешин, руководитель отдела защиты прав пациентов некоммерческой организации «Медицина и право»:

-Подобные некрасивые истории случаются потому, что нет у нас нормальной паллиативной помощи. То, что нужны «хосписы», говорят давно. Мы на Алтае поднимали эту тему еще 10 лет десять назад, круглые столы проводили, приглашали главных врачей, делали публичные обращения к Путину. Теперь хосписы зависли между здравоохранением и службой соцзащиты. Проблема не решена. Частные приюты и хосписы - дорогое удовольствие, обходятся 30 тысяч рублей и более в месяц. Здесь много вопросов и главный: что делать с такими беспомощными людьми?